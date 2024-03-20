«الفيفا» يحدد مسار آخر 3 بطاقات لاتينية في «مونديال الأندية»



زيوريخ (د ب أ)



حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مسار البطاقات الثلاث الأخيرة التي تؤهل أندية أميركا الجنوبية لكأس العالم للأندية 2025، في أميركا بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، علماً بأن «الفيفا» خصص ستة مقاعد لأندية أميركا الجنوبية.

وتأهل بالفعل لهذه البطولة من أميركا الجنوبية الثلاثي البرازيلي بالميراس، وفلامينجو، وفلومينيسي، بعد فوزها ببطولة كوبا ليبرتادورس في الأعوام الأخيرة.

وسلط «الفيفا» عبر موقعه الرسمي الضوء على مسار البطاقات الثلاث المتبقية، بعد إجراء قرعة دور المجموعات لكوبا ليبرتادورس 2024، والتي تنطلق بمشاركة 32 فريقاً، اعتباراً من 2 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي أن الفريق الفائز بلقب أميركا الجنوبية بنهاية العام الجاري يتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية، ليتبقى مقعدان يحددهما التصنيف القاري.

وأوضح أنه إذا فاز أحد الأندية الثلاثة بين بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي سيتم اللجوء للتصنيف القاري لتحديد آخر ثلاثة مقاعد لأندية أميركا الجنوبية.

وأوضح «الفيفا» أن 29 فريقا في مرحلة المجموعات بكوبا ليبرتادورس يمكنها التأهل لمونديال الأندية حال التتويج بلقب البطولة القارية هذا العام، وهي أتلتيكو مينيرو أو ساو باولو أو جريميو أو بوتافوجو «البرازيل»، ريفر بليت أو إستوديانتس أو روزاريو سنترال أو سان لورينزو أو تاليريس «الأرجنتين»، ناسيونال دي فوتبول أو بينارول أو ليفربول مونتيفيديو «أوروجواي»، إندبندينتي ديل فالي أو برشلونة «الإكوادور»، سيرو بورتينيو أو ليبرتاد أو كوبريسال «باراجواي»، ذا سترونجيست أو بوليفار «بوليفيا»، ديبورتيفو تاشيرا أو كاراكس «فنزويلا»، كولو كولو أو هواتشيباتو أو ديبورتيفو بالستينو «تشيلي»، أليانزا ليما أو يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس «بيرو»، إل دي يو كيتو «الإكوادور»، جونيور أو ميلوناريوس «كولومبيا».

وأضاف «الفيفا» أيضاً أن هناك 21 نادياً في دور المجموعات يمكنها التأهل لكأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف، وهي بوكا جونيورز أو ريفر بليت «الأرجنتين»، أوليمبيا «باراجواي»، ناسيونال دي فوتبول «أوروجواي»، إندبندينتي ديل فالي أو برشلونة «الإكوادور»، سيرو بورتينيو «باراجواي»، إستوديانتس «الأرجنتين»، ليبرتاد «باراجواي»، ذا سترونجست أو بوليفار «بوليفيا»، تاليريس «الأرجنتين»، ديبورتيفو تاشيرا «فنزويلا»، كولو كولو «تشيلي»، أليانزا ليما «بيرو»، إل دي يو كيتو «الإكوادور»، بينيارول «أوروجواي»، جونيور «كولومبيا»، كاراكاس «فنزويلا»، ليفربول مونتفيديو «أوروجواي»، يونيفرسيتياريو دي دي ديبورتيس «بيرو».

كما يمكن ل19 فريقا مشاركا في مرحلة المجموعات التأهل عن طريق مسار التصنيف وهي، ريفر بليت «67 نقطة»، ناسيونال «43»، إندبندينتي ديل فالي «41»، برشلونة «40»، سيرو بورتينيو «40»، إستوديانتس «30»، ليبرتاد «30»، ذا سترونجست «30»، بوليفار «27» تاليريس «27»، ديبورتيفو تاتشيرا «25»، كولو كولو «22»، أليانزا ليما «14»، إل دي يو كيتو «14»، بينارول «13»، جونيور «13»، كاراكاس «12»، ليفربول «10»، يونيفرسيتاريو «10».

ونوه «الفيفا» بأن أندية بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين وأولمبيا من باراجواي هي الأقرب للتأهل عبر مسار التصنيف، لأنها الأكثر جمعاً للنقاط بفضل نتائجها في البطولة القارية، خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يمكن لأي فريق برازيلي التأهل عبر مسار التصنيف، حيث يُسمح بمشاركة ناديين حداً أقصى من أي بلد، إلا إذا توج فريق برازيلي بكأس كوبا ليبرتادورس في 2024.