ليفربول يُعين هيوز مديراً رياضياً



ليفربول (أ ف ب)



عيّن ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم راهناً، ريتشارد هيوز مديراً رياضياً جديداً، ضمن مرحلة انتقالية، بعد الرحيل المرتقب للمدرب الحالي الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم.

ويبدأ هيوز «44 عاماً» مهامه في الأوّل من يونيو المقبل، بعدما ترك منصبه مديراً رياضياً في بورنموث بداية الشهر الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري، خلف أرسنال بفارق الأهداف وأمام مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطة، في الموسم الأخير لكلوب الذي يغادر قبل عامين على نهاية عقده.

وكان ليفربول أعلن في 12 الشهر الحالي عودة مايكل إدواردز في منصب الرئيس التنفيذي بعدما سبق أن أمضى أكثر من عقد في ملعب أنفيلد مديراً للأداء ومديراً رياضياً، قبل رحيله في عام 2022.

وتربط إدوارز وهيوز علاقة احترافية وشخصية لأكثر من 20 عاماً، وسبق أن عملا معاً في فترة لعب الأخير مع بورتسموث.

وقال هيوز «أنا فخورٌ للغاية بحصولي على هذه الفرصة»، مضيفاً «ليفربول نادٍ مميّز، وأنا ممتنّ للحصول على فرصة لخدمته».

وتابع «يتكلم الناس عن التاريخ الغنيّ الذي يفتخر به هذا النادي، وهو أمرٌ صحيح، لكن الحاضر والمستقبل هما ما يُشجعاني، يقود يورجن كلوب فريقاً مذهلاً، وإلى جانب ذلك، فإن الالتزام بالعمل مع اللاعبين الشباب وتصعديهم إلى الفريق الأوّل هو أمرٌ مذهلٌ أيضاً».

ويحارب ليفربول على جبهتين حالياً: الدوري والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وذلك بعد فوزه بكأس الرابطة على تشيلسي 1-0 بعد التمديد، وخروجه من كأس إنجلترا في ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد أيضاً.