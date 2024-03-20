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صناعات المستقبل

صناعات المستقبل
21 مارس 2024 00:01

الإمارات حققت قفزات نوعية في تهيئة البيئة الداعمة لنمو الصناعة الوطنية واستدامتها ورفع تنافسيتها عالمياً، من خلال بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية منافسة، وزيادة إمكانية الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال عبر الحزم التحفيزية والممكّنات والإعفاءات، إضافة إلى سعيها الدائم لتوفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو، وتبني أساليب وعمليات تصنيع ذكية ومبتكرة، وتطوير سلسلة القيمة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع.
مؤشرات تؤكد نجاح الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، حيث بلغت الزيادة في الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 3 سنوات 70 مليار درهم، كما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة 49%، كما تؤكد هذه الأرقام ترسيخ الإمارات مكانتها بأنها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، مع تعزيز مساهمة القطاع في خفض وإزالة الانبعاثات، ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، من أجل تحقيق التقدم والنمو المستدام.
الإمارات عملت على دعم المصانع والصناعات الوطنية، ضمن مسار واضح لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تنويع الاقتصاد، وتوسيع الشراكات وفتح الأسواق الخارجية، وجعل الدولة مركزاً صناعياً عالمياً، ما ساهم في تحقيق نسب النمو الكبيرة في القطاع، وعزز الثقة بالمنتج الوطني، ودفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم، كما جعل من الدولة وجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.

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