مطلوب قلوب دفاع شابة في تشيلسي



أنورإبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم البرازيلي «المخضرم» تياجو سيلفا «39عاماً» قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي يفكرفي العودة إلى بلاده عند انتهاء عقده مع «البلوز» هذا الصيف، ويأمل ناديه الأسبق فلومينينيسي التعاقد معه بمجرد رحيله عن تشيلسي في يونيو القادم، حيث من المتوقع ألا تفكر إدارة تشيلسي في التجديد له لعام آخر، لكونها تبحث حالياً عن قلوب دفاع شابة.

ولايتبقى إلا أشهر قليلة على انتهاء عقده، ويعود على الأرجح إلى البرازيل، حيث يراوده الحنين للجذور، وهو على اتصال مستمر مع مسؤولي ناديه البرازيلي، ويتحدث إلى رئيسه بصفة مستمرة.

وصرح فريد، المدير الرياضي لفلومينينسي، لشبكة «إسبن برازيل» قائلاً: تياجو يُعتبرأحد أحلامنا منذ فترة طويلة، والرئيس يتحدث إليه أسبوعياً، ولكنه مرتبط بعقد حالياً مع تشيلسي، ونحن نتابعه ونشجعه دائماً وأنا، شخصياً، صديق له، وأيضاً مشجع كبيرله لما يتمتع به من إمكانات بدنية وفنية جيدة رغم كبر سنه، وهو شخصية غاية في الاحترام ويستحق كل خير، ويعرف جيداً أن أبواب النادي مفتوحة على مصراعيها أمامه في أي وقت لكي يعود إلينا مجدداً. وأضاف فريد قائلاً: من الأهمية بمكان ألا نضع عليه ضغوطاً، فالجماهيرتعشقه والحب متبادل بيننا وبينه، وذات يوم سيحدث مايتمناه ونتمناه نحن بعودته إلى ناديه، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

تياجو سيلفا المولود في 22 سبتمبر 1984، لعب لفلومينينسي من 2006 إلى 2009، ثم شد الرحال إلى ميلان الإيطالي حتى 2012، ومنه إلى باريس سان جيرمان «2012-2020» ثم استقربه المقام في تشيلسي في صيف 2020. ولعب سيلفا لمنتخب «السامبا» البرازيلي من 2008، حيث شارك في 109مباريات، وسجل 7 أهداف، كما كان لاعباً في منتخب تحت 23عاماً.

ويملك تياجو سيلفا سجلاً لايخلومن الألقاب والبطولات الكثيرة مع كل الفرق التي لعب لها، حيث فازمع فلومينينسي بكأس البرازيل 2007، ومع الميلان بالدوري مرة والسوبرالمحلي مرة، بينما حقق مع سان جيرمان الفوز بالدوري 7 مرات، والكأس 5 مرات، ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال 2019-2020. وأروع إنجازاته كانت مع ناديه الحالي تشيلسي، حيث فاز بدوري الأبطال 2020-2021، والسوبر الأوروبي 2021 وكأس العالم للأندية في العام نفسه. وفاز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا 2019 وكأس القارات 2013، والمركزالرابع في مونديال البرازيل 2014.