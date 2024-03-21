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أنتن الخير

أنتن الخير
22 مارس 2024 00:01

الإمارات تحتفي بالأم.. تحتفي بعطائها وتضحياتها، وبكل ما تقدم من جهد في سبيل بناء أسرتها ورفعة مجتمعها؛ فالأم تمثل رحلة عطاء، فهي روح المجتمع، وأساس بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، منتمية إلى جذورها وهويتها وأوطانها، مفعمة بالطموح والعزيمة من أجل المشاركة في مسيرة التنمية، وبناء المستقبل الأفضل.
في 21  مارس من كل عام، تسلط الإمارات الضوء على مكانة الأم ودورها الاستثنائي؛ حيث تحظى الأمومة بالتقدير والدعم من القيادة الرشيدة التي وفرت للأم بيئة مثالية، لتمكينها من تنشئة أبنائها وسط أجواء أسرية نموذجية، وتلبية طموحها بتحقيق ذاتها والتميّز علماً وعملاً، من خلال إصدار التشريعات، وإطلاق المبادرات، وتأسيس الهيئات المختصة لتأمين كامل احتياجاتها ومتطلباتها، وحماية حقوقها، وضمان رفاه الأم والطفل.
جهود كبيرة، وعلى مدى عقود، بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتوفير سبل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل للمرأة والأم، لتمكينها من الاضطلاع بدورها في المسيرة التنموية للوطن، وتسطير قصص نجاح في مختلف المجالات، وتحقيق التميز إقليمياً وعالمياً. فكل عام و«أم الإمارات» وكل الأمهات في العالم بألف خير.

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