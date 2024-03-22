8 فرق في «يوروليج» للسلة



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، جولة الدوري الأوروبي للجيل الصاعد، في كرة السلة تحت 18 سنة «يوروليج نيكست جنيريشن»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في «كوكاكولا أرينا»، وتنطلق اليوم وتستمر إلى الأحد، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب في السلة.

تم الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة كوكاكولا أرينا، وتحدث خلاله ديان كامينجاسيفيتش، من اللجنة المنظمة المحلية، مدير عام أكاديمية فالكون لكرة السلة، وروك بيزجاك، مدير المسابقات في «اليوروليج»، ويوجين كاراسيف، المدير الأول للعلامة التجارية في أديداس، وغازي سبيل المدني، رئيس قسم المؤسسات الخاصة والتراخيص، وإدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

ويشارك في البطولة الدولية 8 فرق تتنافس للوصول إلى النهائيات التي تقام في برلين، خلال مايو المقبل، والانضمام إلى ريال مدريد «حامل اللقب»، وبرشلونة الذي حجز مقعده مبكراً، بعد الفوز على ميلان مطلع الشهر الجاري.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تتنافس بنظام الدوري، حيث تضم الأولى أريس ميديا ثيسالونيكي، أكاديمية فالكون دبي لكرة السلة، إل دي إل سي أسفيل فيلوربان، راتيوفارم أولم، فيما تضم الثانية، الجيل القادم دبي، فالنسيا باسكت، فيرتوس زيجافريدو بولونيا، زالجيريس كاوناس.

وتقام المباراة الأولى في الساعة التاسعة صباح اليوم، ويلعب فيها أكاديمية فالكون دبي لكرة السلة أمام فريق إل دي إل سي أسفيل فيلوربان، تليها المباراة الثانية في الساعة 11:15 صباحاً، ويلعب فيها راتيوفارم أولم مع أريس ميديا ثيسالونيكي، ويلتقي في الساعة الواحدة والنصف ظهراً الجيل القادم دبي مع فالنسيا باسكيت، وفي الساعة الثالثة و45 دقيقة، يلتقي زالجيريس كاوناس مع فيرتوس سيجافريدو بولونيا.

وتعتبر البطولة محطّ أنظار الناشئين الموهوبين، إذ تستقطب اهتمام كشّافي المواهب من الدوري الأميركي لكرة السلة، وأسهمت دوراتها السابقة في بدء المسيرة الرياضية الناجحة لعدد من الأساطير مثل لوكا دونكيتش، وكريستابس بورزينجيز، ونيكولا ميتروتيش، ما يبرز أهميتها منصة انطلاق الجيل الجديد من نجوم السلة.