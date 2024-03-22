الأمطار تؤجل عودة «القلب المكسور» في ميامي!



ميامي (رويترز)

أجلت العودة المرتقبة لأرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالمياً للملعب، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي منعت انطلاق مباريات بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفي أول مباريات اليوم على ملعب جراند ستاند، كان من المقرر أن تلتقي سبالينكا مع صديقتها المقربة باولا بادوسا في الدور الثاني، بعدما جنبتها القرعة خوض الدور الأول.

وأصدرت سبالينكا «25 عاماً» القادمة من روسيا البيضاء بياناً مقتضباً يوم الأربعاء الماضي، قالت فيه إن «قلبها مكسور» بسبب «مأساة تفوق التصور»، لكنها ظلت بعيدة عن دائرة الضوء، عقب وفاة اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف.

واستعدت بادوسا للمواجهة مع اللاعبة التي وصفتها بصديقتها المقربة يوم الثلاثاء بالفوز على سيمونا هاليب، الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، والتي عادت للمنافسة بعد إيقافها بسبب المنشطات.

وقالت بادوسا عن مواجهة سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مرتين «التحدي ليس سهلاً، إنه تحد ذهني، أتفهم الوضع برمته، وما يحدث، بالنسبة لي، كان الأمر صادماً بعض الشيء لأنها في النهاية أفضل صديقة لي ولا أريدها أن تعاني».

وتبدو فرص سبالينكا أو أي شخص آخر في الوصول إلى ملاعب مجمع هارد روك اليوم غير محتملة، إذ تشير التوقعات إلى هطول أمطار متواصلة وأحياناً غزيرة وعواصف رعدية حتى وقت مبكر من غد السبت.

ويأتي المطر في أسوأ وقت ممكن مع بدء البطولة غداً السبت وسط بدء العديد من اللاعبات البارزات المشاركة في البطولة، بما فيهم المصنفة الأولى عالميا للسيدات إيجا شيانتيك وحامل لقب الرجال دانييل ميدفيديف، إلى جانب الأميركيين كوكو جوف وتيلور فريتز.