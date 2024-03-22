استدامة المياه

الإمارات تقف في مقدمة دول العالم لمواجهة ندرة المياه، وتقديم حلول فاعلة ومبتكرة للتحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المجتمعات والدول، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتسريع عملية تطوير حلول تكنولوجية وتوظيفها بفاعلية في المجتمعات التي تعاني آثار وتبعات ندرة الماء، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي المتفاقم.

القيادة الرشيدة استبقت الاحتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، بإعلان «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، وأعلنت عقد شراكات لتحقيق هذه الغايات، كما أطلقت الإمارات مبادرات عالمية متعددة للاستخدام الآمن للمياه، وعملت على تضمين توفير مصادر المياه العذبة للمجتمعات ضمن برامجها للمساعدات الخارجية، إلى جانب دعم برامج البحث العلمي، والتوعية بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام.

الإمارات رائدة في دعم استدامة استخدام وتحسين الموارد المائية، فقد حققت وفق تقارير أممية، معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة، كما تشارك العالم مساعيه لتوفير المياه العذبة للجميع، خاصة الفئات الأكثر تضرراً، ذلك أن الوصول إلى المياه والحفاظ على الموارد المائية يمثلان «تحديات أساسية» للمجتمعات، كما يلعبان دوراً محورياً في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي.