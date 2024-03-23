«تسوية سرية» بين «اليويفا» وجماهير ليفربول!



لندن (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تسوية دعوى قضائية مدنية، قدّمها عدد من مشجعي ليفربول الإنجليزي الذين تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية في محيط «استاد دو فرانس» على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.

وقال «اليويفا» إن «تسوية كاملة ونهائية» قد اتُّفق عليها مع المشجعين الممثّلين عبر مجموعتين من المحامين من مكتبي «بينجهام لونج» في ليفربول، و«بوجوست جودهيد» في لندن، وأضاف المسؤولون في الاتحاد أن تفاصيل التسوية ستبقى سريّة.

واعتبر تحقيق مستقل العام قبل الماضي أن «اليويفا» يتحمّل «المسؤولية الأساسية» للإخفاقات التي كادت تؤدي إلى أن تُصبح المباراة النهائية بين ليفربول ورريال مدريد الإسباني «كارثة».

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد، وتوّج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي للدخول إلى الملعب.

وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب، وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج «استاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

وقال البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي «أخذ (اليويفا) عدداً من الخطوات بعد نهائي 2022، من بينها تنفيذ توصيات من التحقيق المستقلّ، ووضع خطة خاصة لإعادة الأموال إلى المشجعين».

وأضاف «اتفق جميع الأطراف على شروط هذا البيان، لكن شروط التسوية ستبقى سريّة»، مشيراً إلى أن المسؤولين يأملون أن تؤدي هذه التسوية إلى «إغلاق الملف من دون أي اعتراف بالمسؤولية».

بدوره، قال جيرارد لونج المدير الإداري لشركة بينجهام لونج «بوصفنا مكتب محاماة محليّاً، كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إبلاغ المشجعين أننا حللنا الأمر من دون إجراءات قانونية طويلة، وأنهم يحصلون على بعض التعويضات».