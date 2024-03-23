موقف راسخ وحاسم

للإمارات دائماً موقف حاسم وثابت وراسخ ضد الإرهاب، كظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان. تؤكد الدولة باستمرار رفضها لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتنتهك القانون الدولي، كما تتضامن مع ضحايا الجرائم الإرهابية في كل مكان. فالإرهاب بجميع صوره وأشكاله آفة شريرة وتحدٍّ خطير يهدد حاضر المجتمعات البشرية ومستقبلها. من أجل ذلك تؤكد الدولة تضامنها التام مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي الأخير، في إطار دورها الرائد لمكافحة الإرهاب، بمساعيها الحميدة لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار المشترك بين الشعوب والثقافات والأديان، وسعيها المتواصل لدحض ومحاربة الفكر المتطرف ومنع انتشاره. فمحاربة الأيديولوجيات المشوهة التي تغذي العنف الذي تمارسه جماعات إرهابية مثل «داعش» هي نقطة الانطلاق. ويستلزم ذلك، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تضافر كل الجهود الدولية لمحاصرة الظاهرة الإجرامية، بإصدار القوانين وتنسيق التحركات لتجفيف منابع الأفكار المتطرفة ومحاصرة طرق التمويل والتجنيد والترويج.