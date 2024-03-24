ماديسون تُتوج بلقب «دراجات السيدات» في «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



أحرزت الأسترالية ماديسون بلاك لقب الفئة المفتوحة للسيدات، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كلم، ضمن «النسخة 11»، من «دورة ند الشبا»، بعد أن أنهت السباق في 1:45:46 ساعة، وتبعتها المصرية ابتسام زايد «1:45:46 ساعة»، الكازاخية أموتزانوفا موخابات.

وفي فئة الهواة للمواطنين، فاز فاروق محمود عبدالله بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 1:34:45 ساعة، وتبعه سعيد قاهر، وخالد إبراهيم علي «1:34:47 ساعة»، وفي فئة الهواة المواطنات، فازت فرح المري بالمركز الأول «1:51:47 ساعة»، تلتها عائشة فولاذ «2:01:28 ساعة»، وغاية المحرزي «2:01:29 ساعة».

وفي الفئة المجتمعة للمواطنين، فاز قايد عبدالله سعيد بالمركز الأول «1:35:52 ساعة»، وفي الفئة المجتمعية للمواطنات، أحرزت فاطمة خلفان الظاهري المركز الأول «2:01:34 ساعة»، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، نالت الأميركية نيتيس لينتون المركز الأول «2:15:38 ساعة».

وفي الكرة الطائرة، تفوق «الجوارح» على «إتش إم إس» 3 -1 «25-16 و25-19 و19-25 و25-19»، ونال الفرنسي فاور ثيو «الجوارح» جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما فاز «زعبيل 2» على «الملك» 3-1 «21-25 و25-12 و25-22 و28-26»، وحصل البيلاروسي فالدا دافسكيبا «زعبيل 2» على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

من ناحية أخرى، اشتعلت المنافسة على بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بسبب تقارب النقاط بين الفرق في كل مجموعة.

وشهد اليوم الثالث فوز هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على هيئة الطرق والمواصلات 32-26 ضمن المجموعة الأولى، والقيادة العامة لشرطة دبي على بلدية دبي 30-25 ضمن المجموعة نفسها، في مواجهة قوية تغيرت نتيجتها مرات عدة في الدقيقة الأخيرة، وتصدر فريق الهيئة الاتحادية قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، يليه شرطة دبي «5 نقاط» من فوزين وخسارة، و«ديوا» الثالث بالرصيد نفسه، وبلدية دبي الرابع «5 نقاط» من الفوز في مباراة والخسارة في 3 مباريات، وأنهى مبارياته بالدور الأول، والخامس هيئة الطرق الذي خسر 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة قبل الجولة الأخيرة.

ونجح فريق محاكم دبي في مواصلة الانتصارات، بالفوز على مركز ورزيدنس البستان 14-10، بعدما انتهت في الشوط الأول بالتعادل 4-4، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ماي دبي 25-9، وبذلك تصدر الإسعاف ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة في 3 مباريات، تبعه ماي دبي 6 نقاط من فوزين وخسارتين، ومحاكم دبي برصيد «5 نقاط»، والبستان «4 نقاط» من 3 مباريات، وهيئة تنمية المجتمع «3 نقاط» بالخسارة في 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة.

وتتواصل منافسات بطولة شد الحبل، حيث تشهد 16 مباراة ضمن الفئات الثلاث للبطولة، وهي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، وفي فئة الناشئين.