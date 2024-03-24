الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماديسون تُتوج بلقب «دراجات السيدات» في «ند الشبا»

ماديسون تُتوج بلقب «دراجات السيدات» في «ند الشبا»
24 مارس 2024 14:30

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام


أحرزت الأسترالية ماديسون بلاك لقب الفئة المفتوحة للسيدات، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كلم، ضمن «النسخة 11»، من «دورة ند الشبا»، بعد أن أنهت السباق في 1:45:46 ساعة، وتبعتها المصرية ابتسام زايد «1:45:46 ساعة»، الكازاخية أموتزانوفا موخابات. 
وفي فئة الهواة للمواطنين، فاز فاروق محمود عبدالله بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 1:34:45 ساعة، وتبعه سعيد قاهر، وخالد إبراهيم علي «1:34:47 ساعة»، وفي فئة الهواة المواطنات، فازت فرح المري بالمركز الأول «1:51:47 ساعة»، تلتها عائشة فولاذ «2:01:28 ساعة»، وغاية المحرزي «2:01:29 ساعة».
وفي الفئة المجتمعة للمواطنين، فاز قايد عبدالله سعيد بالمركز الأول «1:35:52 ساعة»، وفي الفئة المجتمعية للمواطنات، أحرزت فاطمة خلفان الظاهري المركز الأول «2:01:34 ساعة»، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، نالت الأميركية نيتيس لينتون المركز الأول «2:15:38 ساعة».
وفي الكرة الطائرة، تفوق «الجوارح» على «إتش إم إس» 3 -1 «25-16 و25-19 و19-25 و25-19»، ونال الفرنسي فاور ثيو «الجوارح» جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما فاز «زعبيل 2» على «الملك» 3-1 «21-25 و25-12 و25-22 و28-26»، وحصل البيلاروسي فالدا دافسكيبا «زعبيل 2» على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
من ناحية أخرى، اشتعلت المنافسة على بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بسبب تقارب النقاط بين الفرق في كل مجموعة.
وشهد اليوم الثالث فوز هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على هيئة الطرق والمواصلات 32-26 ضمن المجموعة الأولى، والقيادة العامة لشرطة دبي على بلدية دبي 30-25 ضمن المجموعة نفسها، في مواجهة قوية تغيرت نتيجتها مرات عدة في الدقيقة الأخيرة، وتصدر فريق الهيئة الاتحادية قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، يليه شرطة دبي «5 نقاط» من فوزين وخسارة، و«ديوا» الثالث بالرصيد نفسه، وبلدية دبي الرابع «5 نقاط» من الفوز في مباراة والخسارة في 3 مباريات، وأنهى مبارياته بالدور الأول، والخامس هيئة الطرق الذي خسر 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة قبل الجولة الأخيرة. 
ونجح فريق محاكم دبي في مواصلة الانتصارات، بالفوز على مركز ورزيدنس البستان 14-10، بعدما انتهت في الشوط الأول بالتعادل 4-4، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ماي دبي 25-9، وبذلك تصدر الإسعاف ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة في 3 مباريات، تبعه ماي دبي 6 نقاط من فوزين وخسارتين، ومحاكم دبي برصيد «5 نقاط»، والبستان «4 نقاط» من 3 مباريات، وهيئة تنمية المجتمع «3 نقاط» بالخسارة في 3 مباريات وخرج رسمياً من البطولة.
وتتواصل منافسات بطولة شد الحبل، حيث تشهد 16 مباراة ضمن الفئات الثلاث للبطولة، وهي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، وفي فئة الناشئين. 

الإمارات
دبي
ند الشبا
دورة ند الشبا الرياضية
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©