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ممرات إنسانية

ممرات إنسانية
25 مارس 2024 00:15

الإمارات مستمرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، من خلال عملية «الفارس الشهم 3» التي قدمت حتى الآن ما يتجاوز الـ 25 ألف طن من المساعدات عبر تسيير ثلاث سفن، و216 طائرة، وتحريك قرابة 1000 شاحنة، ومن خلال دعم منظمات الإغاثة الدولية والأممية العاملة في القطاع، لتعزيز جهودها الإنسانية. 
الإمارات تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز أوجه زيادة تدفق  المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق، ومنها حشد الدعم لمبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة في مناطق شمال القطاع التي استقبلت أيضاً أمس، الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية ضمن عملية «طيور الخير» الإماراتية المصرية المشتركة.
الإمارات تؤكد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية، لضمان عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع، كما تدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، إضافة إلى أهمية وضع خطة ملموسة لاستئناف الحوار السياسي، وتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

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