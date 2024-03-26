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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التوقف في وسط الطريق

شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التوقف في وسط الطريق
26 مارس 2024 18:36

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم على هاتف 999 (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير. 

ودعا العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين عند حدوث أعطال مفاجئة للمركبات على الطريق إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات أهمها الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، واستخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى، واستخدام الإشارات الرباعية التحذيرية.

ولفت إلى أهمية وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى، وتجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامة السائق ومرافقيه وسرعة الاتصال بهاتف الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

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وحث على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة مما يعزز الانتباه لأي اشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في اغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة الى جانب التعرض للمساءلة القانونية.  

وأكد أهمية الحرص على القيادة الآمنة عموماً من خلال الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لتنبيه السائقين الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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