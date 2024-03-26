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عاصمة الاستدامة

عاصمة الاستدامة
27 مارس 2024 00:01

أبوظبي تنتهج الاستدامة في مختلف مجالات مسيرتها التنموية، وتحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة، كما تعمل على النهوض بأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارة، من خلال حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات، وتنفذ خططاً فاعلة في مجال الاستدامة يمتد تأثيرها للأجيال المقبلة، ضمن رؤية القيادة الرشيدة لمواجهة التغير المناخي، وتسريع وتيرة التحول، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أبوظبي تتوَّج «عاصمة البيئة العربية 2023» من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب، نظراً لجهودها في مجالات حماية البيئة، واحتواء تداعيات التغير المناخي، وتنفيذها العديد من المبادرات والمشاريع والخطط المتعلقة بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر.
حماية البيئة في أبوظبي والإمارات عموماً، ليست سياسات وتشريعات وبرامج فقط، وإنما هي ثقافة مجتمعية، حيث بذلت هيئة البيئة - أبوظبي العديد من الجهود لتعزيز الوعي البيئي بين السكان، وتحفيزهم إلى اتخاذ إجراءات واعية للحفاظ على البيئة، بما يدعم جهودها في تطوير البنية التحتية الخضراء، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتشجيع استخدام الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا النظيفة في جميع قطاعاتها الحيوية المتنوعة.

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