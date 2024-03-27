قرعة متوازنة لكأس دبي العالمي .. «كلابتون» ينطلق من البوابة 7



عصام السيد، محمد حسن (دبي)

سُحبت مساء اليوم، بفندق أرماني ببرج خليفة بإمارة دبي، على الهواء مباشرة، مراسم القرعة الرسمية لكأس دبي العالمي للفئة الأولى، الذي سيقام يوم السبت المقبل في نسخته الثامنة والعشرين بمضمار ميدان العالمي بمشاركة 119 من نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار.

وأجريت القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعادل الغيث ممثل طيران الإمارات، ومنصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ورعاة أشواط الكأس العالمي والملاك والمدربين والفرسان والإعلاميين، ويشارك في الشوط الرئيسي البالغ جائزته 12 مليون دولار (12) خيلاً من (4) دول.

وجرت قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات «فانوس رمضان» التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وجاءت نتائج قرعة النسخة الثامنة والعشرين، للشوط الرئيسي، والأشواط المساندة، عادلة لمندوبي وملاك ومدربي الخيول، وخرج الكل راضياً بعد أن جاءت القرعة متوازنة بالنسبة لجميع المشاركين، خاصة الخيول المرشحة للأشواط الرئيسية.

وأسفرت نتائج القرعة عن انطلاق «كلابتون» لآر آر آر ريسنج للشيخ راشد بن حميد النعيمي، من البوابة (7)، و«كبير خان» بإشراف دووج واتسون من البوابة (2)، وابتسمت القرعة أيضاً للخيول المحلية «مليتاري لو» بإشراف مصبح المهيري حيث ينطلق من البوابة (4).

ونالت الخيول اليابانية المرشحة بوابات جيدة، حيث ينطلق المدافع عن اللقب «اوشبا تيسورو» من البوابة (5)، و«ديرما سوتوجاكي»بطل ديربي الإمارات في 2022 من البوابة (8)، و«دورا اريدي» من البوابة (3)، وممثل السعودية«ديفنديد» بقيادة الفارس السعودي عادل الفريدي من البوابة (9)، والأميركية «جروبي»من البوابة (1)، و«نيوجيت» من البوابة (6)، فيما لم تبتسم لبطل كأس السعودية «سينور بوسكادور» من البوابة (10)، والياباني «ويلسون تيسورو» من البوابة (11)، والسعودي «لوريل ريفر» من البوابة (12).

ويقام شوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر«عشبي» وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، بمشاركة نجوم الإمارات«ميجرد تايم»، و«ريل ويرلد»، و«سان دناتو»، والمدافع عن لقبه «لورد نورث» الذي يسعى لتسجيل فوز رباعي غير مسبوق، إلى جانب البطل الياباني «دو ديوس».

وينطلق شوط «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية (6) ملايين دولار، وأبرز خيول الإمارات، «ريبلز رومانس» لجودلفين، ويواجه تحدي البطلة اليابانية «ليبرتي ايلاند» وبطل أوروبا«أوجست رودان»، والفرس«إميلي أبجون» وهناك«شهريار»الفائز باللقب عام 2022.

ويشارك من خيول الإمارات في شوط القوز للسرعة «بالحيل»، و«دانية» المدافع عن اللقب، و«فروست آت دون»، و«ستار أوف ميستري»، والمرشح الأول«كاليفورنيا سبانج»، في شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية (عزيزي للتطوير).



«مهيب» يتصدر ترشيحات «جولدن شاهين»

يجتذب شوط «دبي جولدن شاهين»، برعاية «نخيل»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته مليون دولار، نجوم السرعة على الأرضية الرملية، وأبرز الخيول الإماراتية «مهيب»، والمدافع عن اللقب«سيبليوس»، والياباني «ريميك» ونخبة من الخيول الأميركية واليابانية.



قرعة مسبقة



أقامت اللجنة المنظمة قرعة أربعة أشواط بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي أشواط «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، و«جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.



انطلاق نحو المجد



رحب محمد عيسى العظب بالضيوف في عاصمة السباقات دبي، في حفل قرعة بوابات الانطلاق نحو المجد في أمسية كأس دبي العالمي 2024، وقال: برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه المتواصل، نحن الآن على أعتاب النسخة 28 لكأس دبي العالمي الذي يتقدم بثبات نحو الغايات.

وتابع:«يسعدنا رؤية هذا التنوع الكبير للمشاركين من خيول وملاك ومدربين وفرسان وإعلاميين من جميع أنحاء العالم، وهذا التلاقي بين ممثلي 14 دولة يرسخ الروابط بين مجتمع السباقات، ويعزز القيمة المضافة لأمسية السباق الأروع في العالم».