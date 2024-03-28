اليوم، تستذكر الإمارات، والعالم، والإنسانية، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأياديه البيضاء، ونموذجه المتفرد في الإحسان للبشر أينما كانوا، من دون تمييز بين لون أو عرق أو دين أو جنس، حيث أضحى نهج القائد المؤسس ومآثره العظيمة في العمل الخيري والإنساني، راسخة في دولة الإمارات التي تواصل مد يد العون لجميع الدول والشعوب في العالم.

في مثل هذا اليوم، 19 رمضان، رحل عنا الشيخ زايد تاركاً إرثاً إنسانياً في بقاع شتى من العالم.. إرث يجسد الرسالة السامية والمبادئ والقيم التي تأسست عليها الإمارات في إغاثة الملهوف، ومساندة المحتاجين، وتعزيز التنمية من أجل الخير والسلام للشعوب، حتى أصبحت المساعدات أولوية وجزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً.

اسم الشيخ زايد، زيَّن ساحات العمل الإنساني والتنموي في مناطق شتى، وأضحى مرادفاً للإنسانية والعطاء والتسامح، بعد أن غرس بذور الخير في ربوع العالم، ورسم نهجاً إماراتياً دائماً في العطاء، عززته القيادة الرشيدة ببرامج ومبادرات إغاثية وتنموية تنشد الخير والاستقرار للجميع، إلى أن أضحت الإمارات واحدة من أهم عشرين دولة مانحة للمساعدات، ورسخت ريادتها في العمل الإنساني العالمي.