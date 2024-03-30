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الرياضة

«زوارق الإمارات» تخوض التحدي في «مونديال الفورمولا-1»

«زوارق الإمارات» تخوض التحدي في «مونديال الفورمولا-1»
30 مارس 2024 15:00

 

فيتنام (الاتحاد)

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واصلت «زوارق الإمارات» تقديم المستويات العالية، عبر الجولة الثانية من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» والمقامة في فيتنام، بعد أن حصد «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك المركز الأول في سباق السبرنت الأول، وتبعه «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت، في حين حقق لقب «السبرينت الثاني» المتسابق السويدي جوناس آندرسون قائد «فيتنام 1» وتبعه «فيتنام 2» بقيادة ستيفان آراند، في حين حل زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في المركز الرابع في سباق «السبرنت الثاني»، وجاء راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 16»، والذي شارك بديلا لألبرتو كمبراتو في المركز السابع، بينما تعرض زورق «الفيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم لعطل أبعده عن السباق.
وتدخل الزوارق الإماراتية يوم الأحد، اختبار السباق الرئيس والختامي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» عبر 6 زوارق لفرق أبوظبي والفيكتوري والشارقة، ويشارك باسم زورق الفيكتوري كل من أحمد الفهيم وإريك ستارك، وباسم أبوظبي، ثاني القمزي وراشد القمزي، وباسم الشارقة روستي ويت وفيلب رومز.
ويدخل المتسابق الاحتياطي لفريق أبوظبي راشد القمزي بديلاً للمتسابق ألبرتو كمبراتو في اختبار قوي لبطل العالم في فئة «الفورمولا-2» أربع مرات، وتعرض زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كمبراتو لحادث انقلاب في تصفيات أفضل زمن.
وسيكون زورق «فيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك هو أول المنطلقين في السباق الرئيس، بحكم تفوقه في سباق أفضل زمن، وإحراز المركز الأول، وينطلق ثانياً زورق «فيتنام1» بقيادة جوناس آندرسون، وهو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، وينطلق زميله في الفريق الفيتنامي ستيفان أرناد على «زورق 2» من المركز الثالث، وستكون الأفضلية لزورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت والذي ينطلق رابعاً.
ويتصدر الترتيب العام، قبل انطلاق سباق اليوم زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويت برصيد 38 نقطة، ويتبعه زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك برصيد 35 نقطة، وجوناس آندرسون برصيد 32 نقطة.
ومن المقرر أن ينطلق السباق في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث سيكون مباشراً على قناة ياس.

 

الإمارات
فيتنام
زوارق أبوظبي
الفيكتوري
الفورمولا-1
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