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استراتيجية ناجحة

استراتيجية ناجحة
31 مارس 2024 00:15

بتوجيهات القيادة الرشيدة، تُرسِّخ أبوظبي مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، من خلال مبادرات نوعية وخطط استراتيجية، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النمو والتوسع، بتقديم أفضل الفرص للشركات الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار. ويعد برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي نموذجاً استثنائياً للجهود المبذولة لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين وتمكين القطاع الصناعي من القيام بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد. الأرقام الإيجابية التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تؤكد النمو الضخم في عدد وقيمة المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية خلال 2023. قفز إجمالي تلك المناقصات من 707 مناقصات في 2022 إلى 3500 مناقصة في 2023.. وتضاعفت القيمة من 2.5 مليار درهم خلال 2022 إلى 44.17 مليار درهم في العام الماضي، وبلغت استثمارات المصانع العاملة في أبوظبي 373.8 مليار درهم، كما ارتفع عدد الوظائف التخصصية بنسبة 13.6% إلى 16800 وظيفة، وأعيد ضخ 22.81 مليار درهم في اقتصاد الإمارة بدعم المحتوى المحلي. مؤشرات كلها إيجابية، تؤكد نجاح مسيرة أبوظبي الصناعية لتعزيز اقتصاد المعرفة والتوطين، وتوظيف التقنيات الحديثة.

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