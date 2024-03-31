رسالة تهنئة من «البايرن» إلى ليفركوزن



ميونيخ (أ ف ب)



أقرّ توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية، أن السباق على اللقب قد انتهى بعد خسارة فريقه الـ«كلاسيكر» أمام بوروسيا دورتموند 0-2، ليتقدم باير ليفركوزن المتصدر بفارق 13 نقطة عن عملاق بافاريا قبل سبع مراحل على النهاية.

وقال توخيل لشبكة «سكاي» المحلية بعد نهاية اللقاء «تهانينا لليفركوزن»، والتي جاءت بعد ساعات معدودة من قلب ليفركوزن الذي لم يذق طعم الخسارة للمباراة الـ39 توالياً في مختلف المسابقات هذا الموسم، تأخره أمام هوفنهايم إلى فوز قاتل في غضون 3 دقائق ليخرج فائزاً 2-1.

عند سؤاله عما إذا كان السباق على اللقب قد انتهى، أجاب مدرب دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي السابق «بالطبع»، قائلًا «هذا واقع، الأمر واضح» أن ليفركوزن بقيادة الإسباني شابي ألونسو سيفوز بأول لقب له على الإطلاق في «البوندسليجا».

وقال توخيل «50 عاماً» الذي سيغادر البايرن في نهاية الموسم الحالي بسبب تردي النتائج «بعد مباراة اليوم، لم يعد هناك ما يمكن قوله».

ويحتاج ليفركوزن الذي أهدر 8 نقاط فقط هذا الموسم من 4 تعادلات مقابل 23 فوزاً، إلى تسع نقاط فقط من آخر سبع مباريات ليفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان حلّ وصيفا في خمس مناسبات آخرها موسم 2010-2011.

وبدوره، قال توماس مولر الذي توّج بـ12 لقباً في ميونيخ، بما في ذلك آخر 11 لقبا توالياً وخاض في الـ«كلاسيكر» مباراته الرقم 700 بقميص عملاق بافاريا، لشبكة سكاي «أنا لست أستاذا للرياضيات ولم أقم بالحسابات، لكن إذا كنا صادقين، فهذا (احتفاظ بايرن باللقب) غير واقعي».

ودقت خسارة الـ«كلاسيكر» في ملعب «أليانز أرينا» ناقوس الخطر لبايرن الذي تنتظره تحديات جمّة، حيث سيواجه هايدنهايم في المرحلة الثامنة والعشرين، قبل مباراته المنتظرة أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ألونسو الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة توخيل في بايرن، أنه سيبقى في ليفركوزن خلال الموسم المقبل.

وأردف توخيل أن فريقه «لم يصل إلى مستوى عالٍ» خلال المباراة، قائلاً «لم يكن ينبغي أن نسمح بحدوث ذلك لكننا فعلنا ذلك».

وقاد الثنائي كريم أديمي والمدافع النرويجي يوليان رايرسون دورتموند لتحقيق فوزه الأول في ميونيخ ضمن منافسات الدوري منذ عام 2014 عندما كان يورجن كلوب مدرباً.

واشتكى توخيل من قرار الشوط الأول بعدم احتساب ركلة جزاء لبايرن، عندما بدا أن المدافع ماتس هوميلز لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، منتقداً القرار «الكارثي»، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» الذي أشار إلى عدم وجود لمسة يد.

وفي حين قال هوميلز لشبكة «سكاي» بعد المباراة إن الكرة لمست أصابعه، شدد توخيل «لقد رأينا ركلات جزاء كهذه تُمنح، لقد كان قراراً فظيعاً، قراراً خاطئًا».

وختم قائلاً «لقد كانت لحظة حاسمة ومهمّة، كان هناك احتمال أن تعيدنا (ركلة الجزاء) إلى المباراة».