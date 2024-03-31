جهود إماراتية مكثفة، تبذلها الدولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة، ولأجل مساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، ولاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة، من خلال العمل على برنامج إغاثي متكامل، براً وبحراً وجواً، يتضمن إمدادات صحية وغذائية وإيوائية، استجابة لمختلف متطلبات السكان، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

الإمارات تصل بمساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال غزة، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال عملية إسقاط مساعدات أطلقتها بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية «طيور الخير»، إلى جانب تنفيذ عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال القطاع، بالتنسيق مع الأردن، لضمان عدم تفاقم المعاناة التي تهدد نحو 2.2 مليون شخص بالمجاعة، وفق تقديرات أممية.

برنامج مساعدات إماراتي مستدام، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى سكان غزة، انطلاقاً من موقف الإمارات الثابت بمساندة جميع الجهود والمبادرات الإغاثية، بالتوازي مع دعواتها الدائمة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم مسار السلام على أساس «حل الدولتين».