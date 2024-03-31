الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

برنامج إغاثي

برنامج إغاثي
1 ابريل 2024 00:15

جهود إماراتية مكثفة، تبذلها الدولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة، ولأجل مساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، ولاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة، من خلال العمل على برنامج إغاثي متكامل، براً وبحراً وجواً، يتضمن إمدادات صحية وغذائية وإيوائية، استجابة لمختلف متطلبات السكان، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.
الإمارات تصل بمساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال غزة، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال عملية إسقاط مساعدات أطلقتها بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية «طيور الخير»، إلى جانب تنفيذ عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال القطاع، بالتنسيق مع الأردن، لضمان عدم تفاقم المعاناة التي تهدد نحو 2.2 مليون شخص بالمجاعة، وفق تقديرات أممية.
برنامج مساعدات إماراتي مستدام، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى سكان غزة، انطلاقاً من موقف الإمارات الثابت بمساندة جميع الجهود والمبادرات الإغاثية، بالتوازي مع دعواتها الدائمة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم مسار السلام على أساس «حل الدولتين».

أخبار ذات صلة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الإمارات تمنح ناكاجيما «المجد العالمي» في الجولف
الإمارات
فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
"البيئة - أبوظبي" تنتهى من زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
علوم الدار
"البيئة - أبوظبي" تنجز زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار COP28
اليوم 17:39
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©