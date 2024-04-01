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الرياضة

مليون مشاهدة لـ «مغادرة» مبابي!

مليون مشاهدة لـ «مغادرة» مبابي!
1 ابريل 2024 15:33

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لعب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان واحدة من أسوأ مبارياته في الدوري الفرنسي، عندما حل فريقه ضيفاً على مارسيليا في «الكلاسيكو» الذي أقيم على ملعب «فيلودروم» معقل النادي الجنوبي، وانتهى بفوز سان جيرمان 2-صفر.
واستحق بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، القرار الذي اتخذه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني بتغييره في الدقيقة 65.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن خطورة مبابي كانت منعدمة في المباراة، ولم يسدد أي كرة خطرة على المرمى، ونجح أوليسيس جارسيا مدافع مارسيليا في إيقاف خطورته تماماً، بمساعدة زميليه شانسيل مبمبا وجوردان فيرتوت.
وذكر موقع «هوسكورد» المتخصص في الأرقام والإحصائيات، أن مبابي لمس الكرة 31 مرة فقط، وفقدها في 12مرة منها، وهي ثاني أضعف محصلة في المباراة، بعد زميله راندال كولو مواني الذي لمس الكرة 16مرة، كما سجل مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان، أضعف نسبة تمرير ناجحة في فريقه «70% بمعدل نجاح 14 من 20»، وهي تقريباً نفس النسبة التي حققها خلال مباراتي منتخب فرنسا الوديتين أمام ألمانيا وتشيلي.
ورغم أن إنريكي أثار الشكوك، وتلاعب بأعصاب مبابي قبل المباراة، عندما رفض القول بما إذا كان يشركه أساسياً في المباراة، إلا أن المدير الفني انتهى إلى إشراكه أساسياً وفي المكان المفضل إليه «الجناح الأيسر»، وكأنه لا يريد أن يمنحه أي حجة أو ذريعة لعدم الإجادة، ومع ذلك لم يشكل مبابي أي تهديد على المرمى.
وتسبب طرد المدافع لوكاس بيرالدو في الدقيقة 40، في فرض المزيد من العزلة على مبابي، رغم أنه كان من المفترض أن يؤدي ضغط مارسيليا من أجل التسجيل، عاملاً مساعداً في منحه مساحات أكبر للانطلاق.
وقالت شبكة مونت كارلو سبورت إن الأداء الباهت لهداف كأس العالم الأخيرة كان وراء قرار إنريكي المستحق بإخراجه في الدقيقة 65، وإشراك المهاجم البرتغالي جونسالو راموس بدلاً منه، ونجح الأخير في إضافة الهدف الثاني لسان جيرمان قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.
وذكرت بعض المصادر المطلعة أن مبابي بدا عليه الغضب الشديد عند تغييره، وخرج يتمتم بكلمات غير واضحة، وإن كان بعضهم فسرها بأنها كانت «سباباً ولعنات»، وإنه نشر عبر حسابه على إنستجرام بعض الصور له، وهو يغادر الملعب من دون تعليق، وترك لرواد الإنترنت التعليق، حيث جمع «البوست» مليون مشاهدة ما بين مؤيد له ومعارض في أول ساعة فقط.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
كيليان مبابي
لويس إنريكي
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