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محمد بن راشد يلتقي مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات

محمد بن راشد يلتقي مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات
3 ابريل 2024 23:15

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في إفطار رمضاني مع مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم في إفطار رمضاني مع مجموعة من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات.. لقائي معهم متجدد.. وعلاقتي معهم قديمة ومستمرة.. ودعمنا لقطاعنا الإعلامي هو دعم لقطاع استراتيجي وطني يحمل صوتنا.. وينقل رسالتنا.. ويدعم اقتصادنا.. ويصون سمعة وطننا».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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