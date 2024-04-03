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مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد فيصل بن سليطين

مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد فيصل بن سليطين
4 ابريل 2024 01:12

 قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى يوسف سالم بن سليطين، والد فيصل يوسف سالم بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي. 
وعبر سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد ونجليه فيصل وعمر يوسف سالم بن سليطين، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

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