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سياحة مستدامة

سياحة مستدامة
4 ابريل 2024 00:01

أبوظبي ترسخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي، عبر استراتيجية جديدة للسياحة حتى العام 2030 اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستهدف استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
أبوظبي وجهة سياحية عالمية رائدة، لتميزها باستضافة كبرى الفعاليات والمهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والأنشطة الرياضية وغيرها، وامتلاكها بنى تحتية متقدمة، ومنشآت سياحية عالية المستوى، من فنادق ومدن ترفيهية ومتاحف وشواطئ، إلى جانب تقديمها خدمات السفر المتميزة عبر ناقلاتها الوطنية، وتسهيل إجراءات الزيارة، وتعزيز تجربة الزوّار، وتحفيز أوجه الاستثمار السياحي.
أبوظبي تعمل باستمرار على إطلاق مشاريع جديدة، وتوسعة وتطوير المشاريع الحالية؛ لتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي، حيث تستثمر دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أكثر من 36.7 مليار درهم في هذه المشاريع حتى 2030، تعزز من خلالها النتائج الإيجابية التي سجلها قطاع السياحة والسفر في أبوظبي ودولة الإمارات على مدى عقود، وتوفر منظومة سياحية وطنية متكاملة ومزدهرة ومستدامة في المستقبل.

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90 مليار درهم مساهمة السياحة في أبوظبي بحلول 2030
القطاع السياحي
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