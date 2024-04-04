«سياحة أبوظبي» تطلق باقات الإقامة والتذاكر لحضور «ليلة النزال»



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجموعة من باقات الإقامة الفندقية والتذاكر الحصرية لحضور مواجهات «ليلة النزال» من «يو إف سي» المقرر إقامتها 3 أغسطس المقبل في «الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفنون القتالية المختلطة العالميين، والتي تمثل عودة منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً إلى العاصمة للمرة الثانية خلال عام واحد.

وتلبي الباقات المتكاملة تطلعات عشاق الرياضة الراغبين في الاستمتاع بتجربة استثنائية، خلال متابعة منافسات «ليلة النزال» من «يو إف سي» في أبوظبي، موفرة العديد من المميزات الإضافية، من بينها أسبقية حجز التذاكر قبل طرحها للجمهور.

وتسهم فعالية «ليلة النزال» من «يو إف سي» الإضافية في تعزيز مكانة أبوظبي، بوصفها عاصمة عالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة، حيث تشهد مواجهات قوية بين أبرز المواهب العالمية والمحلية. ويمثل هذا الحدث الفعالية رقم 18 التي تنظمها «يو إف سي» في أبوظبي منذ استضافة يو إف سي 112: إنفنسبل في 2010.

ورسخت أبوظبي مكانتها وجهة مفضلة لتنظيم أرقى البطولات العالمية، مستقطبة الجمهور لمشاهدة أبرز المنافسات الرياضية، بالتزامن مع استكشاف تجاربها الترفيهية والثقافية المُلهمة، وتمنح باقات «ليلة النزال» من «يو إف سي» الحصرية المشجعين فرصة صناعة أجمل الذكريات أثناء متابعة النزالات المرتقبة في أبوظبي.

وتحظى فعاليات «يو إف سي» التي تستضيفها العاصمة الإماراتية بإقبال جماهيري متزايد، وهو ما تؤكده سرعة بيع تذاكر فعالية يو إف سي 294 في أكتوبر الماضي.

وفيما تعد «ليلة النزال» من «يو إف سي» في أبوظبي إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المرتقبة، توفر باقات الإقامة والتذاكر الطريقة الأمثل لعشاق الفنون القتالية المختلطة لضمان حضور رياضتهم المفضّلة، مع الاستمتاع بأفضل ما تقدمه العاصمة من تجارب ترفيهية وسياحية متنوعة.

يذكر أن «ليلة النزال» من «يو إف سي» هي أحدث فعاليات «يو إف سي» التي تستضيفها العاصمة الإماراتية في إطار الشراكة بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ عام 2019، ويتم الإعلان في وقت لاحق عن جدول النزالات.

