فودين.. «لاعب الدوري الحقيقي»!



عمرو عبيد (القاهرة)



رغم عودة أرسنال «المؤقتة» إلى صدارة جدول ترتيب «البريميرليج»، بعد فوزه على لوتون تاون بهدفين في «الجولة 31»، فإن فوز مانشستر سيتي «العريض» بنتيجة 4-1 على حساب أستون فيلا في الجولة نفسها، خطف أغلب الأضواء فوق أغلفة الصحف الإنجليزية، وتصدّر «المتوهج» فيل فودين المشهد بعد «الهاتريك الرائع» الذي هز بها شباك «الأسود»، حيث وصفته صحيفة «ميرور» بـ«لاعب الدوري الحقيقي»، متهكمة على التصريحات الغريبة التي أطلقها روي كين ضد هالاند قبل أيام، ما دفع جوارديولا لمهاجمته والرد عليه، وأحرز فودين «ثلاثية» ثانية له هذا الموسم، ليحافظ لـ«البلومون» على سلسلته الناجحة المتتالية الأخيرة، بتجنب الخسارة في المباراة رقم 24 توالياً بجميع البطولات.



واستمر «الاشتعال» فوق قمة الدوري الإنجليزي، بعد انتصار «السماوي» و«المدفعجية»، انتظاراً لما تسفر عنه مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، حيث أشارت «ستار سبورت» إلى تجاوز «بطل ووصيف» النُسخة الماضية تعادلهما السلبي مؤخراً، لاسيما «السيتي» الذي لم يواجه أي مشكلة بغياب هدافه الكبير، هالاند، وقالت الصحيفة إن فودين قام «بالعمل كله» على أكمل وجه، وملأ جميع «الفراغات» حسب وصفها بعدما وضع جوارديولا هالاند ودي بروين على مقاعد البدلاء، وتحدثت عن منافسة فودين بقوة على جائزة «لاعب العام» في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووجهت «تيليجراف» تحذيراً «تخيلياً» لمدرب «الريدز» يورجن كلوب، وكأن لسان حال فودين يقول، «دورك الآن يا كلوب»، وقالت إن نجم السيتي غيّر شكل «صراع اللقب» مؤقتاً، بهذا الفوز الكبير الذي يوضح إصرار «كتيبة بيب» على مطاردة اللقب الرابع التاريخي على التوالي، ولم تنس أن تُنوّه عن «الانتصار السهل» الذي حصده أرسنال، متصدراً بصفة مؤقتة جدول الترتيب، في حين كتبت «إكسبريس» عن «القطعة الفنية» التي قدمها «الجانرز» أمام لوتون تاون، رغم سهولة المباراة، بينما وصفت فودين بأنه «العامل الإيجابي القوي» والأكثر تأثيراً في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتناولت «إكسبريس» وضع فيل فودين في مراكز الملعب بتقرير تفصيلي، قالت خلاله إن النجم الإنجليزي أكد تفوقه وإبداعه الكبير في «العمق» أكثر من كونه جناحاً أو لاعباً على الأطراف، ليبعث رسالة واضحة إلى مدربيه، جوارديولا مع السيتي، وساوثجيت مع منتخب إنجلترا، بأن الاستفادة الأكبر من قدراته تكون في «المركز 10» في عمق الملعب، وهو ما ظهر أكثر مع «البلومون»، خلال فترات غياب دي بروين بسبب الإصابة، وهو ما يطرح حلولاً مختلفة أمام ساوثجيت للاسم المُختار للعب في هذا المركز، خلال «يورو 2024»، في ظل وجود بيلينجهام وماديسون، وهو ما أكده فودين نفسه بتصريحاته عقب «الهاتريك»، والفوز على أستون فيلا، بقوله إنه يفضل اللعب في العمق رغم أنه يُنفّذ كل المطلوب منه حال لعبه على الأطراف.