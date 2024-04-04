«الشارقة القرائي للطفل» يقدم 1400 فعالية

الشارقة (الاتحاد)

كشفت «هيئة الشارقة للكتاب» أن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافيّة وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث سيرحب بالجمهور والزوار بدءاً من 1 حتى 12 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «كن بطل قصتك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء أمس الأربعاء، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينطلق برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من: سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتفلزيون، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة اتصالات.

أحمد بن ركاض العامري

بناء العقول

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: تتبنى الشارقة، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جملة من القيم الأساسية تجاه النهوض بوعي الأطفال ومعارفهم، فنحن نؤمن أن عقول الأطفال ليست أوعية يجب ملؤها، وإنما هي مصابيح يجب أن ننيرها، والفرق بين الحالتين كبير، فالأولى يحمل فيها الطفل معلومات ربما لا يدرك كيف يوظفها، أما الثانية فهو يرى الطرق واضحة أمامه، يستطيع أن يوظف ما يملك، ويكتشف من جديد.

وأضاف: نعمل ليكون «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نموذجاً في إعداد الجيل المقبل من القادة والمبتكرين وصناع التغيير والمبدعين، ونعمل لتظل الشارقة مركزاً سباقاً لاستثمار المعرفة في بناء المجتمعات.

وحول شعار المهرجان لدورة هذا العام، أشار العامري إلى أن القراءة بالنسبة للأطفال تعني تنشئة أجيال متحررة من التوصيفات الجاهزة للأفكار والمفاهيم، تبحث وتتعرف وتكتشف، فلا يعود الإنسان في هذه الحال عدو ما يجهل، بل يصبح بطلاً لقصته الخاصة، ولا يكون نسخاً أو تكراراً لغيره.

سالم الغيثي

مواكبة إعلامية

وألقى سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كلمة راعي المهرجان، مؤكداً أن مرافقة الهيئة لهذه التظاهرة الثقافية المتميزة كشريك إعلامي رسمي منذ دورتها الأولى يؤكد حرصها على تعزيز المشهد الثقافي والفكري لإمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يعكس إيمانها بأهمية ترسيخ ثقافة القراءة والتعلم لدى الأطفال.

صياغة مستقبل الأطفال

وقالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: تقام الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار «كن بطل قصتك»، لتؤكد قوة القراءة في صياغة مستقبل أطفالنا، وأنها ليست مجرد سرد للجمل والكلمات، بل رحلة في أعماق الذات، تنمي الخيال، وتبني الشخصية، وتشكّل أسلوب الحياة. فكل كتاب يقرؤه الأطفال هو بوابتهم إلى عالم من الإمكانيات، ومع كل صفحة يقلبونها، يكتشفون أنهم قادرون على تغيير مسار حياتهم، وأن لديهم القدرة على تشكيل عالمهم بأيديهم. ومن هنا، فإننا من خلال المهرجان نؤسس جيلاً يؤمن بأن القراءة هي مفتاح التغيير والتطور، وأن كل طفل هو بطل قصته الخاصة، القادر على الإبداع والابتكار.

منصزر الحساني

سوق التوزيع والنشر

وكشف منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي»، التي تنطلق يومي 27 و28 أبريل المقبل، ستشهد مشاركة 470 ناشراً وموزعاً وبائعاً من 75 دولة، إلى جانب كلمات وخطابات من نحو 30 متحدثاً، واحتضان ما يزيد على 30 جناحاً ومنصة، في تطور لافت ومنجز ملحوظ يسجل لإمارة الشارقة ويرسخ مكانتها مركزاً لصناعة الثقافة والمعرفة على مستوى العالم.

وأوضح الحساني أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 186 دار نشر من 20 دولة عربية وأجنبية، منها 103 دور نشر عربية و83 دار نشر أجنبية، حيث تتصدر دولة الإمارات الدول المشاركة بـ76 ناشراً، تليها المملكة المتحدة، ومصر، بـ22 ناشراً لكل منهما.

عروض ومسرحيات

ينظم المهرجان 1400 فعالية متنوعة مخصصة للأطفال يشارك فيها 190 ضيفاً من 25 دولة، وتتضمن هذه الفعاليات عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال، التي تتوزع على عدد من المنصات وتخاطب عدة مواضيع مثل الاستدامة، والأزياء، والحرف، والموسيقى، وغيرها، بالإضافة إلى 12 عرضاً تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الجوالة، التي يقدمها 19 مشاركاً من 12 دولة، ويتضمن 960 ورشة يقدمها 34 ضيفاً من 10 دول. ومن أبرز العروض مسرحية «اختيارك» Your Choice الكويتية، التي تدور أحداثها حول مجموعة من الطلاب في مدرسة للفنون يجتهدون من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. إلى جانب مسرحية «لو كنا صغارًا»، التي سيتم خلالها سرد القصص للأطفال بأسلوب تفاعلي مليء بالمرح والفكاهة.

71 ضيفاً من 25 دولة

يضم البرنامج الثقافي مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على عدد من أهم القضايا التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، ويستضيف 71 ضيفاً من 25 دولة عربية وأجنبية، لتقديم نحو 50 فعالية ثقافية.

ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة الدكتور طالب عمران من سوريا، الدكتور العيد جلولي من الجزائر، والشاعرة وفاء الشامسي من سلطنة عمان. ومن الإمارات، يشهد المهرجان حضور عائشة بطي الشامسي، راشد الرحماني، ونادية النجار، وسواهم. ويلتقي جمهور المهرجان مع رسام الكاريكاتير الأميركي جيري كرافت، والكاتبة ستايسي باور من الولايات المتحدة، والكاتبة والمدربة الموسيقية ينغ ينغ من ماليزيا، والكاتبة كاثرين ديلوسيا من الفلبين، وسواهم.

الطهي والكوميكس

يستقبل المهرجان ضمن ركن الطهي نخبة الطهاة حول العالم، إلى جانب 25 خبيراً من 12 دولة، يقدمون 60 ورشة عمل و36 فعالية طهي مباشرة، وتضم قائمة المشاركين: عمري ماكوين من المملكة المتحدة، رين بيهان من بولندا، ناديتا من الهند، وزينا دين من باكستان، وسواهم. ويتضمن ركن الكتب المصورة «كوميكس» 132 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية يقدمها 31 مشاركاً من 4 دولة، منها «تحريك ثلاثي الأبعاد»، و«صمم أبطالك»، و«ريادة الأعمال في مجال القصص المصورة».

جائزة الشارقة

يحتفي «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث استقبلت الدورة الـ12 من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل» 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً و186 أجنبياً، وتضمنت دورة هذا العام إطلاق فئة اليافعين.

فارس الشعر

تنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة «فارس الشعر» التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن 3 فئات، الأولى لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، والثانية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، والثالثة لطلاب الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

مؤتمر الرسوم المتحركة

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، من 1-5 مايو المقبل، ويسعى لتوفير منصة دولية لاستكشاف أحدث الأفكار والتقنيات في عالم الرسوم المتحركة، ويتضمن أكثر من 60 فعالية، تشمل 30 ورشة عمل، و20 جلسة حوارية، و5 جلسات نقاش تفاعلية، و5 حفلات موسيقية، بمشاركة أكثر من 71 متحدثاً من 12 دولة.

الأسد والملك

يحتفي المؤتمر بمرور 30 عاماً على إنتاج فيلم «الأسد الملك»، ويتضمن عرضاً استثنائياً للفيلم، كما اختار أندرياس ديجا، أسطورة الرسوم المتحركة في والت ديزني، مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ليشهد العرض الأول لفيلمه القصير الجديد «موشكا». ويوفر المؤتمر لقاءات مع منتجي المحتوى المرئي والمسموع لبحث فرص العمل وشراء الحقوق من ناشري الكتب، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة على مدار أربعة أيام بالتعاون مع خبراء Aardman Academy.

أساطير الرسوم المتحركة

تشمل فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة مشاركة نخبة من الفنانين الحائزين جوائز عالمية، منهم كريستوف سيراند، وجون بوميروي، المخرج الذي شارك في «بوكاهونتاس» و"فانتازيا، وجونيشي هياما، المعروف بعمله في فيلم One Piece وسواه. ومن الأسماء العربية المشاركة الدكتور محمد غزالة، نائب رئيس الجمعية الدولية للأفلام المتحركة، إسلام مظهر، وأحمد ثابت من استوديو سمكة، وسواهم.