دعم التعليم

مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتغطية المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة المسجلين في جميع المدارس الحكومية، تؤكد الاهتمام الذي يوليه سموه للتعليم، وحرصه على توفير احتياجات أبنائه الطلبة لتمكينهم من التفوق والتميز والإبداع، كما تجسد نهج العطاء لدى القيادة الرشيدة، وديمومة تلمس مختلف متطلبات واحتياجات المجتمع.

المبادرة الجديدة التي تشمل السنوات الدراسية الماضية للمستفيدين، بمبلغ يصل إلى نحو 155 مليون درهم، تضاعف فرحة شريحة واسعة من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية وأهاليهم، لتخفيفها عنهم أعباءً ماديةً، كما تؤمن للطلبة أسباب التفوق والنجاح، مستفيدين مما توفره الدولة من منظومة تعليمية ذات مستوى متقدم، تتبنى أهم العلوم الحديثة والتكنولوجيا، وتشجع على الابتكار.

رؤية وطنية للتعليم تستهدف تزويد الأجيال الجديدة بالعلم والمعرفة والمهارات المتقدِّمة، بما يصب في تحويل التعلم المستمر إلى مهارة راسخة في مجتمعنا، ليكون مسعى للجميع، وليصبح مجتمع الإمارات مركزاً للتعلم، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمختلف عناصر العملية التعليمية، وتأكيد سموه الدائم أن التنمية تبدأ ببناء الإنسان أولاً.