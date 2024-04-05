«طارق ياس» يتألق في ختام «التاج الثلاثي»



عصام السيد (أبوظبي)



حققت خيول «ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية مستحقة»، خلال حفل ختام سباقات مضمار العاصمة أبوظبي للموسم 2023-2024، والذي أقيم يوم الخميس، وتألف من 7 أشواط، بلغ إجمالي جوائزها 1.115.000 درهم.

انتزعت المهرة «منار» الفوز الأول لياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، لقب تحدي المهرات والأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب جسر الشيخ زايد، بفارق رأس، مسجلة 1:44:20 دقيقة.

ومنح «طارق» الثنائية لخيول ياس للسباقات، حين حلَّق بلقب الجولة الثالثة والأخيرة في الشوط السابع والأخير لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة، البالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة برناردو بينيرو، وسجل البطل 2:29:82 دقيقة.

وتُوج «فاجالامي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، ببطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، وسجل البطل 2:15:70 دقيقة.

ومن أول مشاركة، أكد الجواد «نامور» لعبد الله حمد العبري، وبإشراف محمد المحروقي، وقيادة قيس البوسعيدي، نجوميته بفوز بفارق 5.25 طول، في الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، على لقب جسر الشيخ خليفة، مسجلاً 1:46:21 دقيقة.



وأكد «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة سام هتشكوت، حسن ترشيحه، بفوز بفارق رأس في سباق كأس أبوظبي للفروسية الذهبي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة»، وسجل البطل 1:43:65 دقيقة.

وتوج الجواد الرمادي «أف غيار» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مارسليينو رودريجز، بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، بمشاركة 14 خيلاً، وسجل البطل 1:16:99 دقيقة.

وبفارق أنف، خطف «فول أوف روم» لنقابة إنيتفورد ذا صن، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الخامس، أول سباقات المهجنة في الأمسية لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، على لقب جسر المقطع، وسجل البطل 1:24:87 دقيقة.

سيمار بطل المدربين

حصل بوبات سيمار على لقب بطولة المدربين في الموسم الإماراتي 2023-2024، بفوز فريق «فول أوف روم»، في اللقاء قبل الأخير للموسم، ليختتم موسماً لا يُنسى في أبوظبي.

وحصل مدرب إسطبلات زعبيل على لقبه الثاني في بطولة المدربين خلال ثلاث سنوات، منذ توليه المسؤولية من عمه ساتيش سيمار.

وحقق تاج أوشي الفارس البطل الفوز رقم 50 له هذا الموسم عبر «فول أوف روم»، ما رفع رقمه القياسي في الدولة إلى 780 انتصاراً، وقال: «أنا محظوظ جداً، لقد كان عاماً رائعاً».