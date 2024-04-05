«رباعو الإمارات» يواصلون التحدي في «مونديال الأثقال»



دبي (الاتحاد)



تخوض مي المدني رباعة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، منافسات وزن 71 كجم للسيدات يوم الأحد في بطولة كأس العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تقام في بوكيت بتايلند، بشعار البحث عن رقم أفضل في هذا الوزن، بعد استعدادات مكثفة في الفترة الماضية لهذه البطولة، التي تضم نخبة الرباعين في العالم.

وكان عيسى البلوشي قد جمع 287 كجم في منافسات وزن (89 كجم)، بعد أداء جيد، بينما حصل منذر الجسمي الذي نافس في وزن (67 كجم)، على مجموع (180 كجم) محتفظاً برقمه الشخصي السابق، ويخوض عز الدين الغفير تحدي وزن (102 كجم) الاثنين المقبل، بينما ينافس مؤيد النجار في منافسات فوق (109 كجم) الخميس المقبل.



من جهة ثانية نالت شيخة الكعبي عضو اللجنة النسائية باتحاد رفع الأثقال عضو البعثة، شارة التحكيم الدولية لرفع الأثقال، على هامش البطولة، لتكون بذلك الإماراتية الوحيدة التي يحق لها التحكيم الدولي خلال العام الحالي 2024.

وسلم محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، شيخة الشارة في مقر إقامة رؤساء الوفود، في حضور محمد خميس النقبي المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة ورئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة، الذي ثمن حصول الكعبي على الشارة الدولية، وأكد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح تأتي ضمن برامج وخطط الاتحاد بتأهيل العنصر النسائي في مختلف مجالات اللعبة، وبالذات في المجال التحكيمي الذي كان يخلو في الفترة الحالية من حكمة إماراتية حاصلة على الشارة الدولية، وتمنى لها كل التوفيق والنجاح خلال اتصال هاتفي هنأها فيه بهذه المناسبة.

وقال اليماحي: نأمل أن تكون شيخة الكعبي نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية التي نجحت في اقتحام كافة المجالات، بفضل الدعم والاهتمام الذي تجده من قيادتنا الرشيدة، لتصبح قائدة ورائدة في مختلف التخصصات الرياضية وغيرها.

من جهتها عبرت شيخة الكعبي عن سعادتها بالحصول على الشارة الدولية، وتقدمت بالشكر لأسرة اتحاد رفع الأثقال، وقالت: مرحلة مهمة في هذه الرياضة التي أصبحت تنمو بشكل جيد في الدولة، فخورة بأن أكون الحكمة الإماراتية الوحيدة، وهذا تحدٍ جديد، سأكون حريصة على النجاح فيه والاستمرار به لسنوات مقبلة، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الحكمات الدوليات الإماراتيات في رفع الأثقال.