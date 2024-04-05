السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول روسي يتعرض لمحاولة اغتيال

حاكم إقليم مورمانسك بعد خضوعه لعملية جراحية إثر محاولة الاغتيال
5 ابريل 2024 20:26

تعرض أندريه تشيبيس حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية، لهجوم بسكين من قبل رجل في محاولة اغتيال، لدى خروجه من المركز الثقافي المحلي للمقاطعة.
وبحسب وكالة "انترفاكس" للأنباء، أفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لمقاطعة مورمانسك، في بيان، بأن رجلا من مواليد عام 1981، ومن سكان مدينة "أباتيتي" في أقصى شمال غرب روسيا، قام بطعن حاكم المقاطعة في بطنه عند خروجه من المركز الثقافي المحلي.
ونقل المسؤول إلى مستشفى في مدينة "كيروفسك" المجاورة في حالة حرجة لتلقي العلاجات اللازمة، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على المهاجم الذي تبين خلال استجوابه بأنه نفذ هجومه بدافع الكراهية الشخصية.
وأضاف البيان أن حاكم المقاطعة ظهر في مقطع فيديو لاحقا، وأكد أنه في وضع جيد بعد عملية جراحية أجراها الأطباء له استمرت لأكثر من ساعة.

أخبار ذات صلة
«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تبحث التعاون مع وفد روسي
إجلاء السكان بعد تصدع سد وفيضانات في روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
محاولة اغتيال
حاكم إقليم
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©