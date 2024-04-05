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مبادرات نبيلة

مبادرات نبيلة
6 ابريل 2024 00:01

منذ تفجر الحرب في غزة لم تدخر الإمارات جهداً لمساندة الأشقاء الفلسطينيين بكل الطرق والسبل. جهود نوعية تواصل الدولة القيام بها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من معاناتهم، والمساعدة في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع حداً لنزيف الدماء.
المساعي الحميدة التي تضطلع بها الإمارات، براً وبحراً وجواً، تستهدف علاج أكبر عدد من المرضى والمصابين الفلسطينيين، وإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية، خاصة في شمال غزة، حيث المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها، بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق مع القوى والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، لإنهاء الحرب.
في هذا السياق، يأتي استقبال الإمارات الدفعة الـ 15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، ضمن مبادرات نبيلة، تستهدف تقديم أفضل رعاية صحية لعلاج ألف طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من غزة بمستشفيات الدولة. الإمارات تقوم أيضاً بعلاج المرضى والمصابين الفلسطينيين في غزة بالمستشفى الميداني الذي أقامته داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريراً، وفي المستشفى الإماراتي العائم بميناء العريش المصري الذي يتسع لـ 100 سرير، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي أسقطت حتى الآن 1401 طن مساعدات غذائية وإغاثية عبر «طيور الخير».

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