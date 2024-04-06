ميلان يهدد روما!

ميلانو (أ ف ب)



واصل ميلان انتصاراته المتتالية، ورفعها إلى خمسة، عندما أكرم وفادة ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي في كرة القدم، ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى روما، خصمه في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وحسم ميلان نتيجة المباراة في شوطها الأول، بتسجيله هدفين عبر الدوليين الأميركي كريستيان بوليسيك «6»، والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (20)، قبل أن يعزز بالثالث مطلع الشوط الثاني عبر الدولي البرتغالي رافايل لياو.

وخاض ليتشي الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إثر طرد مهاجمه المونتينيجري نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الأول.

وهو الفوز الخامس توالياً لميلان في الدوري، والـ21 هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، مقلصاً الفارق إلى 11 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي الإنتر ميلان الذي يحل ضيفاً على أودينيزي «الاثنين» في ختام المرحلة.

ووجه ميلان الذي كسب 32 نقطة من أصل 39 ممكنة منذ بداية مرحلة الإياب، إنذاراً شديد اللهجة إلى روما الذي يستضيفه «الخميس» على ملعب «سان سيرو» في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وهي المسابقة الوحيدة التي يملك خلالها فرصة إنقاذ الموسم والتتويج بلقب.

كما وسَّع ميلان الفارق إلى تسع نقاط مؤقتاً عن يوفنتوس الثالث والذي تنتظره قمة ساخنة «الأحد» أمام ضيفه فيورنتينا، وقد يجد عملاق تورينو نفسه في المركز الرابع قبل انطلاق مباراته ضد قطب فلورنسا، في حال حسم بولونيا مباراته أمام ضيفه فروزينوني والمقررة قبل ست ساعات من لقاء يوفنتوس وفيورنتينا.

ويتصدر الدوري الإيطالي السباق للحصول على مقعد إضافي في مسابقة دوري أبطال أوروبا العام المقبل، مما يعني أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى سيكون كافياً لروما للتأهل إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2018.

وظل ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، وبات مهددا بالتراجع الى المركز السادس عشر في حال فوز أودينيزي «28»، على الإنتر، وهيلاس فيرونا «27» على ضيفه جنوى، وكالياري «27» على ضيفه أتالانتا الأحد.

وبكَّر ميلان بالتسجيل عبر بوليسيك بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الجناح الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي «6»، رافعاً رصيده الى 10 أهداف في الكالتشيو هذا الموسم.

وكاد لياو يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة من تشوكويزي سددها بيمناه بجوار القائم «11».

وعزز ميلان تقدمه عبر مخضرمه جيرو برأسية، إثر ركلة ركنية انبرى لها مواطنه الجزائري الأصل ياسين عدلي «20».

وهو الهدف الثالث عشر لجيرو هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين، بفارق هدف أمام المهاجم الأرجنتيني لروما باولو ديبالا، وبفارق هدفين خلف مهاجم يوفنتوس الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش الثاني، فيما يتصدر مهاجم إنتر الدولي الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز اللائحة برصيد 23 هدفاً.

وعزز لياو تقدم ميلان مطلع الشوط الثاني، إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من عدلي، وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة ولعبها زاحفة بيسراه داخل الشباك «57».