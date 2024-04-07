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فنرباخشة ينسحب من «سوبر تركيا» بعد 3 دقائق!

فنرباخشة ينسحب من «سوبر تركيا» بعد 3 دقائق!
8 ابريل 2024 00:04

 
إسطنبول (أ ف ب)

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فنرباخشة يخوض «سوبر تركيا» بالصغار احتجاجاً على الظلم!


انسحب نادي فنرباخشة بعد ثلاث دقائق، من انطلاق مباراته على لقب كأس السوبر التركية في كرة القدم أمام غريمه التقليدي جالطة سراي، احتجاجاً على الظلم المزعوم ضده.
وحضر فنرباخشة إلى المباراة بفريقه لما دون 19 عاماً، وانتزع جالطة سراي التقدم بهدف للأرجنتيني ماورو إيكاري، بعد مرور ثلاث دقائق من عمر المباراة، قبل أن يغادر الفريق المباراة، علماً بأنّ وسائل إعلام محلية كانت قد كشفت مسبقاً عن تخطيط فنرباخشة للانسحاب من المباراة بعد انطلاقها.
وقال علي كوك، رئيس فنرباخشة، في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي أقيمت على بعد أكثر من ألف كيلومتر من إسطنبول وفي مدينة سانليورفا التي ضربها زلزال مدمّر عام 2023 «حان الوقت لإعادة ضبط كرة القدم التركية»، وكان من المخطط أن تقدم مداخيل المباراة تبرعات لضحايا الزلزال.
ويبحث فنرباخشة عن لقبه الأول في الدوري التركي منذ العام 2014، ويتخلف حالياً بفارق نقطتين عن جالطة سراي متصدر الترتيب قبل سبع مراحل على نهاية الموسم. ويزعم فنرباخشة أنه يلقى معاملة غير منصفة، وطلب النادي تأجيل اللقاء بسبب خوضه ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس ضد أولمبياكوس اليوناني، كما طالب أيضاً بتعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة بحجة المعاملة غير المنصفة من قبل الحكام الأتراك ضده.
لكنّ الاتحاد المحلي للعبة الذي أوقف اثنين من لاعبي فنرباخشة لمباراة واحدة، بعد أعمال عنف تخللتها مباراته أمام مضيفه طرابزون سبور، وشهدت اقتحام بعض مشجعي الأخير لأرض الملعب، رفض كِلا الطلبين.

تركيا
إسطنبول
فنربخشة
جالطة سراي
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