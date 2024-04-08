"الشارقة الخيرية" تستعد لتنفيذ مشروع زكاة الفطر

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، تجهيز 130 ألف فطرة زكاة تم التعاقد عليها وشراؤها قبل عدة أشهر استعدادا لتوزيعها على المستحقين ليلة عيد الفطر السعيد، منوهة إلى أنه يتم توزيع الزكاة من مقر الجمعية وفروعها لمستحقيها في صورة عينية بينما يتم استقبال قيمتها نقدا من المتبرعين بقيمة 25 درهما عن كل فرد يرغب في توكيل الجمعية عنه في إخراج زكاة فطره إلى المستحقين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بمشروع زكاة الفطر ومن المقرر القيام بتوزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة حيث رصدت الجمعية 3.2 مليون درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها، مشيرا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيسي وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم عيد الفطر المبارك.

ونوه ابن خادم إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم لتوصيلها إلى مستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية بشكل عيني وقد تم توفير عدد من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال الموقع الالكتروني والرابط الذكي الذي يمكن التبرع من خلال أكواد الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة المستحقة من خلال البطاقة الائتمانية بالإضافة إلى خدمة الدفع عبر أبل باي وسامسونج باي إلى جانب محصلي القسائم المتواجدين في الأماكن العامة والمحال التجارية وأجهزة التبرع الرقمية الحديثة أو من خلال مقر الجمعية في مدينة الشارقة وفروعها بالمنطقتين الشرقية والوسطى.

ونوه ابن خادم، إلى أهمية التبكير في إخراج مستحقات الزكاة لتمكين الجمعية من أداء دورها الخيري والإنساني في إيصال زكاة الفطر لمستحقيها في الوقت والمكان المناسبين، لافتا إلى الدعم الذي حظيت به الجمعية في مشروع إفطار صائم والسلة الغذائية وسائر مشاريع الجمعية وحملتها الرمضانية، وثمن ثقة أهل الخير في الحملات التي أطلقتها الجمعية ضمن مشاريع حملة "جود".







