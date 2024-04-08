إسكان المواطنين..أولوية

حزمة منافع سكنية هي الأولى لعام 2024 لمواطني إمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تجسد حرص القيادة الرشيدة على وضع المواطنين في صدارة الأولويات، وتوفير مستويات المعيشة الكريمة لهم ولأُسرهم، عبر تزويدهم بالمسكن الذي يلبّي احتياجاتهم.

2.18 مليار درهم حزمة سكنية جديدة، يستفيد منها 1502 من المواطنين في أبوظبي، تضاف إلى مبادرات سابقة عديدة ومتنوعة للقيادة الرشيدة في مجال الإسكان، وسّعت دائرة المستفيدين من المواطنين، وأسهمت في تطوير المجتمع والارتقاء به، كما واكبت خطط التوسع العمراني والتقدم التنموي، وعززت بدورها أيضاً الاستقرار والترابط الأسري والاجتماعي، ودعمت مسيرة الإمارة نحو التنمية الشاملة.

الحزمة السكنية الجديدة التي تضمنت إعفاءات من سداد مستحقات قروض سكنية لفئات عديدة، تزامنت مع حلول عيد الفطر، لتتضاعف فرحة وسعادة المواطنين وأسرهم الذين عبروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على تأمين مستويات المعيشة الكريمة للمواطنين، والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم من أجل سعادتهم واستقرارهم، وتحقيق تطلعاتهم نحو المزيد من الرفاه والريادة.