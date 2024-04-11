استدامة المساعدات

برنامج مساعدات إماراتي مكثف للأشقاء الفلسطينيين في غزة، خلال رمضان وعيد الفطر، يستجيب لمتطلبات واحتياجات الأهالي، ويخفف معاناتهم من تداعيات الحرب، بمن فيهم سكان المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها، حيث تمكنت الدولة، براً وجواً، من إيصال 2308 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية وطرود كسوة العيد إلى شمال القطاع.

وفي أول أيام عيد الفطر الذي شهد تنفيذ الإمارات أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة، وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي لـ«صندوق أمالثيا» لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وغزة، في إطار شراكات الإمارات مع الدول والمنظمات الأممية لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام للقطاع عبر المنافذ والطرق المتاحة كافة.

تحركات إماراتية عبر محاور عدة، في إطار التزام الدولة التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لرؤيتها الحريصة على معالجة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في غزة من خلال النهج التعاوني الدولي، ورفع مستوى القدرة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتزامن مع دعم الإمارات لجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وعدم التصعيد في المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى الأمن والاستقرار والسلام.