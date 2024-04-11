الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استدامة المساعدات

استدامة المساعدات
12 ابريل 2024 00:01

برنامج مساعدات إماراتي مكثف للأشقاء الفلسطينيين في غزة، خلال رمضان وعيد الفطر، يستجيب لمتطلبات واحتياجات الأهالي، ويخفف معاناتهم من تداعيات الحرب، بمن فيهم سكان المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها، حيث تمكنت الدولة، براً وجواً، من إيصال 2308 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية وطرود كسوة العيد إلى شمال القطاع.
وفي أول أيام عيد الفطر الذي شهد تنفيذ الإمارات أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة، وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي لـ«صندوق أمالثيا» لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وغزة، في إطار شراكات الإمارات مع الدول والمنظمات الأممية لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام للقطاع عبر المنافذ والطرق المتاحة كافة.
تحركات إماراتية عبر محاور عدة، في إطار التزام الدولة التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لرؤيتها الحريصة على معالجة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في غزة من خلال النهج التعاوني الدولي، ورفع مستوى القدرة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتزامن مع دعم الإمارات لجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وعدم التصعيد في المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى الأمن والاستقرار والسلام.

أخبار ذات صلة
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يعانون الإعاقات في غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الإمارات
فلسطين
الشعب الفلسطيني
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
مبادرة أمالثيا
محمد بن زايد
المساعدات الإغاثية
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©