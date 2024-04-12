الفضاء.. ريادة عالمية

الإمارات تواصل تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في قطاع الفضاء واستكشافه وصناعته، عبر مشاريع حالية ومستقبلية تدعم مسيرتها التنموية، وتحقق أهدافها ببناء نموذج اقتصادي معرفي، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي سعت إلى بناء برنامج الإمارات للفضاء من خلال تأهيل كوادر وطنية من رواد الفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية والأممية، وترسيخ أسس الصناعة الوطنية والاستثمار في قطاع الفضاء.

قطاع الفضاء الوطني وما وصل إليه من مكانة دولياً، تصدر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أكد أن الدولة نجحت في تحقيق إنجازات نوعية في مجال صناعة الفضاء خلال فترة لم تتجاوز عشر سنوات، لتحجز موقعها بين أكبر اللاعبين الدوليين في هذا الاقتصاد الواعد، وتصبح من أسرع البلدان نمواً في صناعة الفضاء.

في ذكرى الرحلة البشرية الأولى إلى الفضاء التي صادفت أمس، تعزز الإمارات تميّزها في هذا القطاع من خلال إبرام شراكات عالمية لرفد المسيرة العلمية العالمية، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات البشرية، كان آخرها الانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء أول محطة حول القمر في تاريخ البشرية، إلى جانب الإعداد والتخطيط لمشاريع مستقبلية تفتح الباب أمام إقامة شراكات عالمية تخدم الإنسانية وتدعم أهداف الخمسين.