الزعيم الكوري الشمالي يلتزم بتعزيز العلاقات مع الصين

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي في بيونج يانج، اليوم السبت، في إطار تحركهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

يعد تشاو أول مسؤول صيني رفيع المستوى يزور كوريا الشمالية منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي اجتماعه مع المسؤول الثالث في الحزب الشيوعي الصيني، قال كيم إن بيونج يانج ملتزمة "بثبات" بتعزيز ومواصلة تطوير علاقاتها التعاونية مع بكين.

ويحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الـ75 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وأكد كيم أن البلدين سيكتبان "فصلا جديدا" في العلاقة بينهما.

وقال تشاو إن الصين مصرة أيضا على الحفاظ على صداقتها التقليدية مع الشمال وتعزيز التعاون مع حليفتها (كوريا الشمالية).

كان مسؤلوون بارزون من كوريا الشمالية والصين قد حضروا مراسم افتتاح "عام الصداقة بين كوريا الشمالية والصين" في بيونج يانج لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج.

المسؤول الكوري الشمالي تشوي ريونج هاي يحضر احتفالات مع نظيره الصيني

حضر تشوي ريونج هاي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى لكوريا الديمقراطية ونظيره الصيني تشاو لي جي، المراسم التي أقيمت في مسرح شرق بيونج يانج الكبير أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

في كلمة بالمناسبة، أكد تشوي "الإرادة الثابتة لمواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية والتعاون التي تعتبر الاشتراكية جوهرها"، حسبما ذكرت الوكالة.

وشدد تشوي على أن العلاقات الثنائية قيمة وثمينة ليس فقط لأن البلدين قريبان جغرافيا ولكن أيضا لأنهما يناضلان من أجل القضية المشتركة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الصيني قوله إن "الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية أصبحت لها جذور أكثر عمقا وأصبحت أكثر استدامة وقيمة بغض النظر عن الوضع الدولي المتغير باستمرار".