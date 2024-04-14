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"الوطني للأرصاد": عدم الاستقرار الجوي سيزداد تدريجيا بعد ظهر غد

حالة جوية تؤثر على الدولة
14 ابريل 2024 17:09

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر حاليا بحالة عدم استقرار جوي على فترات، موضحا أن تراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب من اليوم الأحد، وحتى صباح يوم غد الاثنين، يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستزداد تدريجيا من بعد ظهر يوم غد الاثنين، وحتى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الباكر، وذلك نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية ويصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الأمطار ستتركز من صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى المساء، على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتخف تدريجياً في المساء وليل الأربعاء.

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المصدر: وام
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المركز الوطني للأرصاد
منخفض جوي سطحي
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