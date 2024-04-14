الحلول الدبلوماسية

التطورات الخطيرة الجارية في المنطقة تحتم على جميع القوى الإقليمية والعالمية والمؤسسات الدولية المعنية التحرك سريعاً، وبذل كل الجهود لوقف التصعيد والحيلولة دون تفاقم التوتر واتساع نطاق الأزمة. للإمارات دوماً موقف راسخ وحازم في مواجهة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. تقوم رؤية الدولة على ضرورة تسوية الخلافات، ونزع فتيل الأزمات، من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية، وبالتمسك بسيادة القانون واحترام المواثيق الدولية. للوصول إلى هذه المرحلة، يتعين على جميع الأطراف التحلي أولاً بالمسؤولية لإنهاء «دوامة العنف» واحتواء الموقف المتصاعد في الشرق الأوسط. يستلزم ذلك من الأطراف المنخرطة في المواجهات العسكرية الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما يتعين على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. تؤكد التطورات المتلاحقة بسرعة كبيرة خلال الساعات الماضية أهمية مساعي الإمارات الحميدة المتواصلة ورؤيتها الاستراتيجية الداعية إلى حلول حاسمة وعادلة وشاملة للقضايا والصراعات المزمنة التي تهدد فعلياً أمن واستقرار الشعوب في الشرق الأوسط والعالم برمته. لابد إذن من تفعيل الجهود الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأكثر فعالية لتجنب العواقب الوخيمة في حال توسّع رقعة المواجهات في ظل الوضع الهش بالمنطقة.