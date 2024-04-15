نادال يظهر في برشلونة



برشلونة (رويترز)



أكد رافائيل نادال أنه سيشارك في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس هذا الأسبوع، فيما ستكون البطولة الأولى للاعب الإسباني منذ يناير الماضي.

وقال الحائز على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في مؤتمر صحفي «لقد وصلت إلى هنا، كما لو أنني اتخذت قراراً في اللحظة الأخيرة، لأنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب، غداً سأكون في الملعب».

وانسحب نادال (37 عاماً)، الذي كانت آخر مباراة له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في برزبين في يناير الماضي، من بطولة مونت كارلو للأساتذة التي أقيمت الأسبوع الماضي قائلاً إن جسده غير مستعد للمنافسة.

وقال نادال، المصنف الأول عالميا سابقاً، إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024، لكنه يرغب بشدة في المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي حصد لقبها 14 لقباً في رقم قياسي.

وخاض نادال في برزبين أول مباراة له، منذ ما يقرب من عام، بعد غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وفاز بلقب برشلونة 12 مرة، لكنه لم يشارك في البطولة المقامة على الملاعب الرملية منذ عام 2021.

وستكون مباراته الأولى في برشلونة أمام الإيطالي فلافيو كوبولي (21 عاماً) الثلاثاء.