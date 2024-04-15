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هيل يرحل بـ «انتقادات لاذعة»!

هيل يرحل بـ «انتقادات لاذعة»!
15 ابريل 2024 20:13

 
دبلن (د ب أ)

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تأكد رحيل جوناثان هيل عن منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم نهاية الشهر الجاري.
وتولى هيل منصبه الحالي في نوفمبر 2020، لكنه تعرض لانتقادات لاذعة أمام لجنة الحسابات العامة في مجلس النواب في فبراير الماضي، بعد استدعائه لمناقشة التدقيق الخاص بحسابات اتحاد الكرة من قبل مجلس الرياضة الأيرلندي.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الأيرلندي، أن هيل سيرحل عن منصبه في 30 أبريل الجاري، وسيتم الاستعاضة عنه برئيس تنفيذي مؤقت.
وتعرض هيل لانتقادات لاذعة بسبب تفسيره أمام لجنة الحسابات العامة بشأن حصوله على 11 ألفاً و550 يورو من اتحاد الكرة بدلاً من الإجازات غير المستغلة.
وسدد هيل المبلغ بالإضافة إلى 8000 يورو أخرى حصل عليها نفقات تنقل، بعد أن كشفت المراجعة أن راتبه قد تجاوز الحد الأقصى المسموح به والبالغ 270 ألف يورو.

أيرلندا
كرة قدم
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