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الرياضة

بالمر يكتب التاريخ مع «البلوز»

بالمر يكتب التاريخ مع «البلوز»
16 ابريل 2024 11:53

 
لندن (أ ف ب)

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واصل المهاجم الدولي الواعد كول بالمر «21 عاماً» هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة، وقاد فريقه تشيلسي إلى إكرام وفادة ضيفه إيفرتون بستة أهداف كان نصيبه منها «سوبر هاتريك» على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، ضمن ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
وحسم تشيلسي نتيجة المباراة في شوطها الأول، بفضل «هاتريك» لمهاجمه كول بالمر في الدقائق الـ29 الأولى.
وسجل بالمر، الضوء الساطع في الموسم المخيب للنادي اللندني، ثلاثيته في 16 دقيقة في الدقائق 13 و18 و29، وعزز الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون بالرابع في الدقيقة 44 رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.
وحقق بالمر «السوبر هاتريك» مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء «64»، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ولحق بمهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند بصدارة لائحة الهدافين.
وكان بالمر سجل «هاتريك» على ملعب «ستامفورد بريدج» في مرمى مانشستر يونايتد 4-3، في المرحلة الحادية والثلاثين، كما بات بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في الدوري، ورفع بالمر رصيده إلى 22 هدفاً، مع 13 تمريرة حاسمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات مع تشيلسي المنتقل إلى صفوفه، قادماً من مانشستر سيتي.
وختم «البديل» ألفي جيلكريست المهرجان بالهدف السادس «90».
وجاء فوز تشيلسي في توقيت مناسب، كونه مقبل على ثلاث مواجهات ساخنة في الدوري ضد جاره ومضيفه أرسنال في 23 أبريل الحالي، ومضيفه أستون فيلا في 27 منه، ثم ضيفه وجاره توتنهام في الثاني من مايو المقبل.
وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات، عقب تعثره المخيب أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 2-2 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف جاره الآخر وستهام يونايتد الثامن وضيفه في المرحلة السادسة والثلاثين في الخامس من الشهر المقبل.
في المقابل، عاد إيفرتون إلى سكة الهزائم، بعد تغلبه على بيرنلي 1-0 في المرحلة الماضية، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، علماً أن الرابطة حسمت ثماني نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية للدوري.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
إيفرتون
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