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نشر الذكاء الاصطناعي

نشر الذكاء الاصطناعي
17 ابريل 2024 00:15

الإمارات ماضية بمسيرتها لتكون رائدة في المنطقة والعالم في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الريادة التكنولوجية في خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى ضرورة توظيف التقنيات المتقدمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتعزيز مفهوم الاستدامة في مختلف المجالات، بما يخدم الإنسانية.
إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42»، يرسخ مكانة الإمارات وأبوظبي في هذا القطاع الحيوي؛ حيث ستعمل الشراكة على إدخال أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى الإمارات ودول العالم، كما ستسهم في نشر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات في الدول النامية، إضافة إلى تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في هذا المجال الذي يشكل أساساً في بناء اقتصاد المستقبل.
الإمارات تعد خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية، مع شركاء محليين وعالميين، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة، مدعوماً ببنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات منافسة، ومبادرات محفزة لاستقطاب المواهب وأصحاب الشركات، إلى جانب ارتكاز استراتيجياتها الحالية والمستقبلية إلى الاعتماد على التكنولوجية والابتكار.

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