«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»



محمد حسن (دبي)



يحاول المهر «نيتيف أبروتش» البالغ من العمر ثلاث سنوات، الانضمام إلى قائمة رائعة من خيول جودلفين الفائزة بسباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة لمسافة الميل، في نيوماركت يوم الخميس.

وأستخدم فحلا دارلي الحاليين «مسار»، و«نيتيف تريل» هذا السباق التحضيري الممتد على مسافة الميل، كنقطة انطلاق نحو مجد كلاسيكي، بينما نجح «ماستر أوف ذا سيز»، الذي أحرز مؤخراً لقب سباق مايل ميكرز مارك، في الفوز بتحضيري سباق 2,000 جينيز.

وجميع الخيول الثلاث التي يدربها شارلي أبلبي حققت نجاحات في سباقات الفئات في عمر السنتين، في حين يخوض «نيتيف أبروتش» أول مشاركة في السباقات الفئوية لنفس المدرب على خلفية مشاركتين على الأرضية الاصطناعية في كمبتون بارك.

وبعد أن حل بفارق نصف طول خلف «كراكينج جولد» في مشاركته الأولى في يناير، اندفع المهر المنحدر من نسل «تو دارن هوت» بسرعة كبيرة، بعد انطلاقة بطيئة، ليكسب بسهولة سباق مبتدئة على مسافة الميل في الشهر التالي.

وقال شارلي أبلبي «نشعر بارتياح كبير لتطور أداء المهر «نيتيف أبروتش» من الناحية البدنية، منذ فوزه بسباق للمبتدئة، ومشاركته هي الأولى في السباقات المصنفة، إلا أنه أسعدنا بمستواه في التدريبات، وبما حققه في مضمار السباق حتى الآن، ونأمل أن نكتشف الموضع المناسب له في بقية الموسم».

ويواجه «نيتيف أبروتش» منافسه والمرشح الثاني المهر «الكانتور»، بإشراف المدرب الفرنسي أندريه فابر، الذي حل بفارق طفيف عن «صنواي» في سباق كرتريوم إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى، بمضمار سانت كلود، حين كان ناشئاً في سن السنتين خلال أكتوبر الماضي، ويقوده للمرة الأولى أليكسيس بوشين، بدلاً عن مايكل بارزلونا.

وفاز «الكانتور» المنحدر من نسل «نيو باي» بثلاثة سباقات، متضمنة سباق بري توماس برايون جوزكي كلوب تورجيو للفئة الثالثة لمسافة الميل على أرضية لينة، بمضمار سانت كلود.

ومن الخيول المرشحة للفوز «ابن شداد» للأمير فيصل بن خالد، وممثل بالدويل «كمبردج»، بإشراف إيدن أوبراين.