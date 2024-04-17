قتلى في حادث مروري بباكستان

لقى ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون في حادث سير على طريق اندوس السريع بالقرب من بلدة مانجهند بإقليم السند بجنوب شرق باكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وذكرت قناة جيو الباكستانية، أنه يُخشى من رتفاع حصيلة القتلى، حيث أن معظم المصابين في حالة حرجة.



وأكد المسؤول بالشرطة محمد طارق نواز سقوط ستة قتلى، مضيفاً أنه تم نقل 28 مصاباً إلى مستشفى قريب في مدينة مانجهند. وصٌنفت حالة سبعة مصابين على أنها خطيرة.



وقال مسؤول الشرطة لقناة جيو إنه لم يتم بعد معرفة سبب الحادث. وأضاف أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.