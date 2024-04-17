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جهود مخلصة

جهود مخلصة
18 ابريل 2024 00:01

ظروف مناخية مرت بها الإمارات خلال الأيام الماضية، وتسببت بسقوط أمطار غزيرة هي الأعلى كمّاً منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في الدولة قبل 75 عاماً، أظهرت مدى استعداد وجاهزية واحترافية وكفاءة الجهات المختصة في احتواء تداعيات الحالة الجوية، وأثرها الكبير في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.  
هذه الجهود المخلصة لجميع العاملين، تُجسِّد نهج القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة في وضع سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اللذان أعربا عن  تقديرهما لجهود كل الفرق العاملة خلال الظروف المناخية التي شهدتها البلاد، ولمستوى الوعي والمسؤولية التي تحلى بها الجميع.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجَّه بدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، وحصر الأضرار، وتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة، ونقل الأسر المتضررة إلى مواقع آمنة، امتداداً للنهج الهادف إلى تعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع، بعد حدث تاريخي استثنائي أظهر الكفاءة والإخلاص والتماسك والقيم الراسخة في مجتمع الإمارات.

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