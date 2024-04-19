ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة

أعربت العديد من الدول والمنظمات، اليوم الجمعة، عن قلقها من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد.

الأمم المتحدة

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لوقف التوتر في الشرق الأوسط.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، أن غوتيريش "يناشد المجتمع الدولي العمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها".

مصر

حذرت وزارة الخارجية المصرية من "عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها".

تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أنقرة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي قد توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي

أوضحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن "من الضروري للغاية أن تظل المنطقة مستقرة وأن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات".

بريطانيا

قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إن "التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد. ما نريد أن نراه هو أن يسود الهدوء المنطقة".

ألمانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس "يظل وقف التصعيد هو الأولوية في المستقبل القريب. وسنناقش أيضا هذا الأمر مع جميع أصدقائنا وحلفائنا وسنتعاون معهم لتحقيق ذلك".

فرنسا

قال جان نويل بارو، نائب وزير الخارجية الفرنسي "كل ما يمكنني قوله إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس".

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين "تعارض أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".

روسيا

وحثت الرئاسة الروسية على ضبط النفس.

اليابان

أشار يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إلى أن بلاده "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتندد بشدة بأي أعمال تؤدي إلى تصعيد الوضع"، مضيفا أن "اليابان ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر".

مجموعة السبع

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "نحث جميع الأطراف على التعاون لمنع المزيد من التصعيد. وستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذه الغاية".