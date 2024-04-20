«الأبيض الأولمبي» يغادر «نهائيات آسيا» من «الباب الضيق»

معتصم عبدالله (دبي)



وضعت الخسارة أمام اليابان 0-2، ضمن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في قطر، حداً لطموحات «الأبيض الأولمبي»، الاستمرار في المنافسة على سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بالوداع المبكر من الدور الأول.

وتكبد «الأبيض الأولمبي» الخسارة الثانية في الدور الأول للمجموعة الثانية أمام اليابان، على استاد جاسم بن حمد، بعدما سجل سيجي كيمورا وسوتا كاوازاكي هدفي «الساموراي»، بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية 0-1.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز كوريا على الصين 2-0، على استاد عبدالله بن خليفة، ويختتم منتخبنا مشواره في النهائيات بلقاء الصين الاثنين، فيما يلتقي في الجولة ذاتها اليابان مع كوريا.

وحافظت اليابان وكوريا على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين لكل منهما، في حين ودع منتخبا الإمارات والصين سباق المنافسة بالرصيد الخالي من النقاط في مباراتين، حيث ضمن «الساموراي» و«محاربي التايجوك» الحصول على بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

ومثل الخروج من الدور الأول لنهائيات كأس آسيا تحت 23، الثاني على التوالي في مشوار مشاركات «الأبيض الأولمبي»، بعد الأول في النسخة الماضية «أوزبكستان 2022»، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، مقابل الخروج من «ربع النهائي» في نسخ 2014 «عُمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، فضلاً عن فشل التأهل إلى نهائيات «نسخة الصين 2018».

ولا يبدو الوداع المبكر لـ «الأبيض الأولمبي» من الدور الأول بـ «المستغرب»، عطفاً على نتائج المنتخب في مبارياته الأخيرة، قبل خوض النهائيات، بعدما رفعت الخسارة أمام كوريا الجنوبية واليابان النتائج السلبية إلى 8 مباريات على التوالي من دون فوز.

وشملت سلسلة النتائج السلبية، قبل المشاركة القارية آخر 6 مباريات أمام العراق 0-4، ومصر 1-5 في مباراتين وديتين في يناير الماضي، قبل قرار الاستغناء عن الإسباني دينيس دا سيلفا المدرب السابق، والتعاقد مع الأوروجوياني مارسيلو برولي.

ولم تبدد مشاركة «الأبيض الأولمبي» في بطولة غرب آسيا الودية شعور القلق، بعدما احتل المركز الأخير بالخسارة في 3 مباريات أمام «مصر الأولمبي» 0-1، و«شباب العراق» بركلات الترجيح 3-4، بعد التعادل 1-1، وتايلاند 0-1، وصولاً إلى خسارته أمام ضيفه منتخب إندونيسيا 0-1، في «ودية» أخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا.

وقال مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»، تعليقاً على أداء المنتخب في مباراة اليابان: «كنا الطرف الأفضل الذي يستحق الفوز، وحاولنا الرد على جوانب القوة لدى المنافس».

وأضاف: «الاستعداد الجيد للمنافس سبب الفارق الواضح في الأداء بين المنتخبين، ولسوء الحظ لم يكن بإمكاننا العبور من دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني».

وقال: «لكل منتخب شخصيته الخاصة، وهذا أمر نحن معتادون عليه، ونتيجة المباراة الأخيرة لها علاقة بمستوى الاستعداد، اليابان حظي باستعدادات أفضل منا، وكان الفارق واضحاً في المباراة».

في المقابل، عبر جو أويا مدرب اليابان عن فرحته بالفوز والتأهل، وقال: «سعداء لأننا حققنا الفوز، ولكننا نسعى لبلوغ النهائي، ونريد الفوز بلقب البطولة، خلال هذه المباراة كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولكننا لم ننجح في القيام بذلك».

وأضاف: «بشكل عام يمكن اعتبار أن هذه الخبرة ستكون جيدة بالنسبة لنا قبل خوض المباراة المقبلة، ونحن بحاجة فقط لصنع المزيد من فرص التسجيل، ويجب أن نكون هادئين ذهنياً، ونفكر في ذات الوقت بالجانب الفني، يجب أن نصنع المزيد من الفرص في المباراة المقبلة».